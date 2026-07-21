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crazycat21
Китай рассматривает возможность ужесточения экспортного контроля над технологиями и чипами для ИИ
Искусственный интеллект признан национальным активом.
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Власти КНР рассматривают возможность ужесточения экспортного контроля в отношении технологий искусственного интеллекта (ИИ) и полупроводников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на материал британской деловой газеты Financial Times.

Фото: Синьхуа

Такой шаг отражает стремление официального Пекина сохранить отечественный ИИ внутри страны и показать, что Китай теперь рассматривает передовой искусственный интеллект как важнейший национальный актив, требующий государственного контроля.

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Ранее власти страны уже провели встречи с ведущими технологическими компаниями по поводу возможного ограничения доступа зарубежных пользователей к самым передовым китайским моделям ИИ, включая перспективные.

Регулирующие органы КНР во главе с Министерством коммерции проводят консультации с ведущими отечественными компаниями, занимающимися ИИ и производством микросхем, о том, как предотвратить поглощение компаниями Запада передовых китайских технологий и стартапов.

По информации Financial Times, компании ByteDance и Zhipu намерены ограничить передачу ключевых данных для обучения своих моделей за рубеж, а также ввести ограничение на скачивание своих продуктов иностранными пользователями.

Кроме того, также обсуждались возможные ограничения, которые не позволили бы зарубежным производителям чипов, в том числе Qualcomm и TSMC, выпускать передовые полупроводники на основе разработок китайских компаний, таких как Huawei, Alibaba и ByteDance.

Сообщается, что новые ограничительные меры могут быть включены в следующую редакцию китайского каталога технологий, запрещённых или ограниченных к экспорту. В настоящее время вынесенные предложения находятся на рассмотрении. Государственные регуляторы учитывают мнение отрасли перед принятием окончательного решения.

Согласно информации Financial Times, потенциальные ограничения могут быть также введены в отношении приобретения зарубежными пользователями стратегических технологий в таких областях, как агентный ИИ.

#новости #китай #технологии #искусственный интеллект #чипы #кнр #микросхемы #bytedance #zhipu
Источник: reuters.com
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