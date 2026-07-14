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Global_Chronicles
«Яндекс» создаёт единую нейромодель для генерации и правки изображений
«Яндекс» представил первую версию единой модели Alice AI ART 2.0, которая умеет и генерировать изображения по тексту, и изменять уже готовые картинки по инструкции.
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Раньше в «Яндексе» генерация картинок по описанию и их последующее редактирование шли параллельными линиями. Теперь компания перевела оба сценария на единую модель и сообщила о первых результатах.  

 Изображение - ChatGPT

Alice AI ART 2.0 стала общей нейросетевой системой, которая обрабатывает текст и изображение в одной трансформерной архитектуре. До этого генерация и правка развивались разными стеками: свои модели, свои наборы данных, свое обучение, что заставляло отдельно внедрять каждое улучшение. Объединение позволяет перенастроить один механизм и одновременно менять поведение во всех сценариях.  

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В компании отмечают, что новая схема особенно помогает при работе с редкими визуальными объектами. Если модель научилась по запросу создавать, скажем, самовар или хохломскую роспись, она может затем корректно добавлять их и на уже существующие изображения без отдельного дообучения.  

Внутри модели появился специальный модуль, который превращает короткую пользовательскую команду в развернутое описание задачи. За счет этого, по внутренним оценкам, точность следования инструкциям при редактировании выросла примерно на 12% без перестройки генеративной части. Отдельный блок обучения посвятили тексту внутри картинок: собрали наборы данных с английскими надписями и надписями на кириллице, после чего число скачиваний результатов с текстом увеличилось на 37%, а запросов на создание конкретных персонажей — на 23%.  

Во внутренних сравнениях по методике Bradley—Terry Alice AI ART 2.0 заняла второе место среди мировых систем, которые создают арты по текстовому промту, уступив только Gemini 3.1 Flash от Google. В задачах редактирования картинок модель вошла в группу лидеров, а по точности выполнения пользовательских инструкций стала лучшей среди открытых решений. Сейчас технология работает как в «Шедевруме», так и в «Алиса AI»: она создает новые изображения и редактирует загруженные пользователем.

#искусственный интеллект #ии #яндекс #нейросеть #генерация изображений #редактирование изображений #alice ai art 2.0 #gemini 3.1 flash
Источник: ai.cnews.ru
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