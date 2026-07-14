Поклонники бренда встретили первый электромобиль Ferrari в штыки. Руководство компании не расстроилось, а увидело в этом маркетинговый успех.

Появление первого в истории Ferrari электромобиля стоимостью около $640 000 вызвало волну негодования среди поклонников этой легендарной марки. Большинство критиков остались недовольны дизайном, который сочли безликим. При этом в компании из Маранелло сохраняют спокойствие.

Изображение: Сarscoops

Директор по глобальному маркетингу Эмануэле Карандо в интервью изданию Edmunds признал: Ferrari готовилась к противоречивой реакции, но масштаб обсуждений превзошел ожидания. Маркетолог назвал эту ситуацию приятной и сравнил с беспрецедентной волной бесплатной рекламы. По его словам, бренд настолько любим публикой, что каждый считает себя вправе высказываться о новинках.

Изображение: Сarscoops

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Основная претензия к Ferrari Luce — пропорции кузова, разработанные студией LoveFrom. Карандо объяснил, что компания сознательно отошла от привычных решений. Ferrari могла установить электромоторы на шасси Purosangue, но сочла это неправильным. Вместо этого инженеры создали просторный автомобиль с коротким капотом, что даёт водителю максимальную близость к передней оси и точность в управлении.

Карандо напомнил, что похожая история случалась четыре года назад с кроссовером Purosangue. Тогда тоже звучали резкие комментарии, а сейчас эта модель стала одной из самых любимых у клиентов.

Помимо дизайна, Luce столкнулся со слухами о принудительных продажах. Энрико Галлиера, недавно покинувший пост директора по маркетингу и коммерции, опроверг эту информацию. Он уточнил, что автомобиль будут передавать только тем клиентам, которые действительно хотят его купить. Менеджер по связям с общественностью Алессандро Ваккари добавил: компания использует алгоритм для анализа взаимодействий с брендом, но никогда не применяла стратегию пакетных предложений. Карандо подтвердил, что сложная система ранжирует клиентов объективно, особенно при распределении редких моделей вроде 12Cilindri Manuale.