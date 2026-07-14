Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Ferrari назвала волну критики электромобиля Luce стоимостью $640 000 удачным результатом
Поклонники бренда встретили первый электромобиль Ferrari в штыки. Руководство компании не расстроилось, а увидело в этом маркетинговый успех.
реклама

Появление первого в истории Ferrari электромобиля стоимостью около $640 000 вызвало волну негодования среди поклонников этой легендарной марки. Большинство критиков остались недовольны дизайном, который сочли безликим. При этом в компании из Маранелло сохраняют спокойствие.

 Изображение: Сarscoops

Директор по глобальному маркетингу Эмануэле Карандо в интервью изданию Edmunds признал: Ferrari готовилась к противоречивой реакции, но масштаб обсуждений превзошел ожидания. Маркетолог назвал эту ситуацию приятной и сравнил с беспрецедентной волной бесплатной рекламы. По его словам, бренд настолько любим публикой, что каждый считает себя вправе высказываться о новинках.

Изображение:  Сarscoops 

реклама

Основная претензия к Ferrari Luce — пропорции кузова, разработанные студией LoveFrom. Карандо объяснил, что компания сознательно отошла от привычных решений. Ferrari могла установить электромоторы на шасси Purosangue, но сочла это неправильным. Вместо этого инженеры создали просторный автомобиль с коротким капотом, что даёт водителю максимальную близость к передней оси и точность в управлении.

Карандо напомнил, что похожая история случалась четыре года назад с кроссовером Purosangue. Тогда тоже звучали резкие комментарии, а сейчас эта модель стала одной из самых любимых у клиентов.

Помимо дизайна, Luce столкнулся со слухами о принудительных продажах. Энрико Галлиера, недавно покинувший пост директора по маркетингу и коммерции, опроверг эту информацию. Он уточнил, что автомобиль будут передавать только тем клиентам, которые действительно хотят его купить. Менеджер по связям с общественностью Алессандро Ваккари добавил: компания использует алгоритм для анализа взаимодействий с брендом, но никогда не применяла стратегию пакетных предложений. Карандо подтвердил, что сложная система ранжирует клиентов объективно, особенно при распределении редких моделей вроде 12Cilindri Manuale.

#электромобиль #ferrari #lovefrom #luce #purosangue #эмануэле карандо #энрико галлиера
Источник: carscoops.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Калашников» представил новые «Ижи»: электрический «Юпитер» и возрождённый «Иж-49»
Зонд Voyager 1 через 49 лет полета приблизится к рубежу светового дня от Земли – 25,9 млрд км
GizmoChina выбрала лучшие игровые мониторы до $200 в 2026 году
Дефицит чипов памяти сильно ударил по потребителям на крупнейшем в мире рынке электроники
Владелец АЗС поведал о методах проверки класса топлива рядовому водителю
Глубоководные аппараты сфотографировали корабль полярного исследователя Эрнеста Шеклтона
Современный внедорожник Skoda в ходе эксперимента обогнал на трассе культовые спорткары 1980-х годов
Врач объяснил, как правильно действовать при ожоге от медузы
Владелец АЗС объяснил, как за полминуты проверить класс топлива прямо у колонки
Российский золотодобывающий холдинг «Селигдар» произвёл первые 200 кг золота на фабрике в Якутии
Современные учёные назвали главные ошибки в теориях Альберта Эйнштейна
AMD выпустила Ryzen 7 9800X3D и Radeon RX 9070 XT в стиле игры Valorant
Видео с Galaxy Z Fold 8 Ultra демонстрирует почти незаметную складку на дисплее Samsung
Apple закончила разработку процессора M7 через полгода после готовности M6
Audi представила самый мощный гиперкар в своей истории, дизайн которого вызвал споры в интернете
Цены на DDR5 и SSD делают сборку ПК невыгодной — XDA назвали облачный гейминг разумной альтернативой
Jaguar с тремя моторами мощностью 986 л.с. за $130 тысяч критикуют за сходство с холодильником
В Ростовской области во дворе частного дома полиция обнаружила нелегальную АЗС
Бывший продюсер Rockstar объяснил возможную причину задержки выхода GTA 6 на ПК
«Ведомости»: продажи «Москвича» М70 и М90 оказались неудачными — продано всего 491 единица

Популярные статьи

11 процессоров и 4 видеокарты, о которых стоит забыть при сборке игрового ПК летом 2026 года
Подборка фильмов про искусственный интеллект — где режиссёры угадали, а где сильно промахнулись
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Ventus 2X OC Plus
NORMANN AVC-513: компактный помощник с циклонным фильтром для чистоты в доме
Интервью с Zelikman — автором на сайте overclockers.ru
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter