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Global_Chronicles
В Новгородском Детинце создают 3D‑модель утраченного храма Бориса и Глеба
В Великом Новгороде продолжаются раскопки в южной части Детинца, где находился каменный храм Бориса и Глеба, заложенный купцом Сотко Сытиничем.
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В центре Великого Новгорода под современным уровнем земли остаются фрагменты крупных средневековых построек, которые давно исчезли с поверхности. Один из таких объектов — Борисоглебский храм XII века, связанный с купцом Сотко Сытиничем и новгородской традицией о Садко.

 Фото: ИА РАН

Работы ведут на Борисоглебском раскопе в южной части Детинца. Задача — подробно изучить сохранившиеся под землей конструкции храма, его фундаменты, строительные материалы и окружающий культурный слой, а затем по этим данным собрать детальную 3D‑реконструкцию.

Фото: ИА РАН

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Каменный храм Бориса и Глеба заложили в 1167 году по заказу богатого новгородца Сотко Сытинича, которого часто связывают с образом былинного Садко; освятили его в 1173 году. Сегодня о крупном сооружении напоминает небольшая церковь Андрея Стратилата, бывший придел этого комплекса.

Ранние исследования памятника начали еще до войны, а с 2008 года раскопки возобновили. За последние сезоны археологи уточнили план западной части храма, раскрыли участки стен, валунные фундаменты, строительные слои XII и XV веков, домонгольскую плинфу и кирпич позднего времени. Одним из ключевых результатов стало выявление дубовых лежней — сложной деревянной системы под фундаментом, характерной для крупнейших домонгольских храмов и показывающей уровень строительной техники средневекового Новгорода.

Цифровая модель должна сохранить в одной системе все данные о подземных конструкциях Борисоглебского храма. Она позволит сопоставлять разные участки кладки и постепенно восстанавливать облик здания, исчезнувшего с поверхности более трех столетий назад.

#археология #великий новгород #садко #новгородский государственный университет #3d‑реконструкция #борисоглебский храм #детинец #институт археологии ран #сотко сытинич
Источник: naukatv.ru
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