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Global_Chronicles
Утечка рендеров и видео раскрыли новые детали Motorola Edge 70 Max перед официальным анонсом
В сеть попало видео с работающим Motorola Edge 70 Max, которое раскрыло новые особенности устройства до официального анонса.
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За несколько дней до презентации нового смартфона Motorola в открытом доступе появились материалы, которые позволили подробнее рассмотреть устройство. Помимо внешнего вида, утечка раскрыла несколько характеристик, о которых производитель ранее не сообщал.

@ZionsAnvin

Видео, размещенное в соцсети Х @ZionsAnvin, демонстрирует Motorola Edge 70 Max в бледно-зеленом цвете. Смартфон получил плоский дисплей с тонкими рамками, алюминиевую боковую рамку, стеклянную заднюю панель и квадратный блок основной камеры. Слева разместили отдельную кнопку AI, а клавиши питания и регулировки громкости находятся на правой стороне.

@ZionsAnvin

@ZionsAnvin

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Кадры также подтвердили использование основного 50-мегапиксельного датчика Sony Lytia с оптической стабилизацией изображения. Ранее Motorola не раскрывала эту деталь на странице устройства.

Инсайдер Судханшу Амбхоре дополнительно опубликовал в своем аккаунте на x.com рендеры смартфона в цветах Pantone Black Onyx, Sage Green и Glacier Blue. По его данным, Edge 70 Max получит 6,82-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением QHD+, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 7000 нит. Также упоминается испарительная камера площадью 5500 мм² для отвода тепла.

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@Sudhanshu1414

Motorola уже подтвердила, что представит Edge 70 Max в Индии 15 июля. Смартфон оснастят 3-нм процессором Snapdragon 8 Gen 5, оперативной памятью LPDDR5X объемом до 12 ГБ, аккумулятором емкостью 7100 мАч, проводной зарядкой мощностью 90 Вт и магнитной беспроводной зарядкой на 25 Вт. Компания также заявила о защите дисплея Corning Gorilla Glass 7i и площади экрана, занимающей 95,12% лицевой панели. Производитель заявляет о более чем трех миллионах баллов в тесте AnTuTu.

Стоимость новинки производитель пока не объявил.

#смартфоны #android #motorola #snapdragon #sony lytia #ltpo oled #flipkart #motorola edge 70 max
Источник: notebookcheck.net
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