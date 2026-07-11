Федеральная комиссия связи США выдала лицензию калифорнийскому стартапу на запуск спутника с отражающим зеркалом. Устройство будет направлять солнечный свет на темную сторону Земли, освещая участок диаметром около 4,8 километра.

Федеральная комиссия связи США (FCC) разрешил испытание технологии, которая может изменить ночное небо. Компания Reflect Orbital получила лицензию на запуск спутника с зеркалом шириной 18 метров. Аппарат будет отражать солнечные лучи на Землю после захода солнца.

Изображение: The New York Times

Американский регулятор выдал разрешение стартапу из Хоторна, Калифорния, на тестовый запуск спутника Eärendil-1. Аппарат отправится на низкую околоземную орбиту в этом году. Там он развернет квадратное зеркало шириной почти 18 метров. Оно создаст на поверхности Земли световое пятно диаметром около 4,8 километра.

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Компания заявляет, что технология позволит подавать электроэнергию на солнечные станции в темное время суток, освещать районы бедствия и городские улицы. В будущем Reflect Orbital планирует запустить до 50 тысяч зеркал, а самые крупные из них будут шириной 55 метров — их свет превзойдет по яркости 100 полных Лун.

Решение FCC вызвало негативную реакцию астрономов и специалистов по охране природы. Они опасаются, что искусственное освещение нарушит циркадные ритмы людей, животных и растений, помешает наблюдениям за звездами и создаст помехи для пилотов. Американское астрономическое общество заявило, что проект нанесет ущерб федеральным обсерваториям. Астроном Саманта Лоулер из Университета Реджайны отметила, что лишится возможности проводить исследования.

В комиссии заявили, что одобряют только один демонстрационный спутник и не рассматривают экологические последствия, поскольку их полномочия ограничены проверкой радиопомех и безопасной утилизацией аппаратов.