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Global_Chronicles
В США разрешили испытание спутника с зеркалом для освещения Земли из космоса
Федеральная комиссия связи США выдала лицензию калифорнийскому стартапу на запуск спутника с отражающим зеркалом. Устройство будет направлять солнечный свет на темную сторону Земли, освещая участок диаметром около 4,8 километра.
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Федеральная комиссия связи США (FCC) разрешил испытание технологии, которая может изменить ночное небо. Компания Reflect Orbital получила лицензию на запуск спутника с зеркалом шириной 18 метров. Аппарат будет отражать солнечные лучи на Землю после захода солнца.

 Изображение: The New York Times

Американский регулятор выдал разрешение стартапу из Хоторна, Калифорния, на тестовый запуск спутника Eärendil-1. Аппарат отправится на низкую околоземную орбиту в этом году. Там он развернет квадратное зеркало шириной почти 18 метров. Оно создаст на поверхности Земли световое пятно диаметром около 4,8 километра.

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Компания заявляет, что технология позволит подавать электроэнергию на солнечные станции в темное время суток, освещать районы бедствия и городские улицы. В будущем Reflect Orbital планирует запустить до 50 тысяч зеркал, а самые крупные из них будут шириной 55 метров — их свет превзойдет по яркости 100 полных Лун.

Решение FCC вызвало негативную реакцию астрономов и специалистов по охране природы. Они опасаются, что искусственное освещение нарушит циркадные ритмы людей, животных и растений, помешает наблюдениям за звездами и создаст помехи для пилотов. Американское астрономическое общество заявило, что проект нанесет ущерб федеральным обсерваториям. Астроном Саманта Лоулер из Университета Реджайны отметила, что лишится возможности проводить исследования.

В комиссии заявили, что одобряют только один демонстрационный спутник и не рассматривают экологические последствия, поскольку их полномочия ограничены проверкой радиопомех и безопасной утилизацией аппаратов.

#спутник #fcc #eärendil-1 #reflect orbital #космическое зеркало #ночное освещение
Источник: nytimes.com
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