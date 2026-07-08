Браузер DuckDuckGo получил функцию блокировки видеорекламы, в том числе на YouTube. Инструмент использует открытые фильтры сообщества uBlock Origin и собственные правила компании.

DuckDuckGo объявила о новой возможности своего браузера. Теперь он может обнаруживать и блокировать рекламные вставки в видео на YouTube. Компания использует фильтры из открытого репозитория uBlock Origin и применяет собственные правила для совместимости.

Изображение: DuckDuckGo

Функция включена по умолчанию на iOS, Mac и Windows. На Android она появится автоматически в ближайшее время. Пока пользователи могут включить ее вручную через раздел «Настройки» — пункт «Блокировка рекламы».

реклама

Блокировка работает только в браузере DuckDuckGo. Если открыть видео в официальном приложении YouTube, реклама останется. Компания предупреждает: при использовании функции возможна дополнительная буферизация, но после загрузки видео воспроизводится без остановок.

Изображение: DuckDuckGo

Google теряет поисковый трафик: пользователи переходят на DuckDuckGo, чтобы избежать навязывания ИИ-инструментов. Новая функция блокировки рекламы выглядит как прямой ответ YouTube и всей экосистеме Google.