Генеральный директор Xbox Аша Шарма заявила о намерении довести ежедневную аудиторию платформы до миллиарда человек. Она считает, что компания располагает для этого достаточным количеством культовых игровых франшиз.

Несмотря на вчерашнее сообщение о масштабных сокращениях, которые затронут более 3000 сотрудников, глава Xbox обозначила долгосрочную цель для компании. В своем обращении она рассказала о планах по выходу на принципиально новый уровень присутствия на рынке.

Изображение: Tech4Gamers

Аша Шарма хочет, чтобы Xbox ежедневно развлекал миллиард человек. Об этом она написала в сообщении, опубликованном в соцсети X. По мнению руководителя, компания способна войти в число немногих организаций в мире, которые ежедневно охватывают такую аудиторию, давая людям возможность не только играть, но и общаться и создавать контент.

Скриншот @asha_shar

Глава Xbox убеждена, что эта цель достижима. В библиотеке компании собраны одни из самых любимых франшиз в истории развлечений, и это дает ей необходимую базу для роста. При этом Шарма признала, что в последнее время бизнес развивался не так, как планировалось. Тем не менее она пообещала, что в 2027 году компания вновь покажет положительную динамику.

Ранее Шарма уже говорила о похожих амбициях. Она заявляла, что Xbox намерена стать крупнейшей развлекательной компанией в мире к 2030 году. Кроме того, она отмечала, что бренд Call of Duty по своему масштабу уже превосходит медиафраншизу Marvel.

Для достижения цели по привлечению миллиарда игроков у компании есть конкретный план. Важную роль в нем сыграют мобильные разработчики Mojang и King, которые должны стать ключевыми элементами этой стратегии.