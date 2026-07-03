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Global_Chronicles
Фанаты PlayStation протестуют против цифрового будущего массовой отменой подписок PS Plus
Игроки PlayStation начали отменять подписки PS Plus в ответ на планы Sony полностью отказаться от физических носителей. Пользователи опасаются, что в цифровом формате они потеряют право собственности на купленные игры.
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В игровых сообществах нарастает недовольство. Объявление Sony о прекращении выпуска физических дисков с 2028 года и слухи об отсутствии дисковода у следующей консоли Xbox вызвали тревогу у геймеров. Пользователи считают, что полный переход на цифровые игры ограничит права покупателей.

 Изображение: Insider Gaming

Пользователи платформы X призывают друг друга отменять подписки PlayStation Plus. Один из них, Pyo, опубликовал инструкцию по отписке и предупредил: если не высказаться сейчас, право голоса будет потеряно навсегда. Под постом появились скриншоты отмененных подписок — многие деактивировали автопродление.

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Причина протеста — решение Sony отказаться от физических носителей. Геймеры приводят аргументы: недавно компания удалила 500 фильмов из цифровых библиотек пользователей. Если Sony поступит так же с играми, владельцы потеряют доступ к продуктам, за которые заплатили деньги.

История знает похожие случаи. Marvel's Ultimate Alliance 1 и 2, а также Deadpool 2013 сейчас недоступны для цифровой покупки — играть в них можно только на дисках. Activision не продлила лицензию на Marvel и игры исчезли из каталога. Кроме того, цифровой формат лишает игроков возможности обмениваться дисками и покупать игры на вторичном рынке. В фирменном магазине цены часто выше, что делает игры недоступными для многих пользователей.

Пока неизвестно, повлияет ли эта кампания на политику Sony, но доверие фанатов к бренду PlayStation уже находится на низком уровне.

#sony #xbox #playstation #ps plus #project helix #цифровые игры #отмена подписки #физические диски
Источник: insider-gaming.com
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