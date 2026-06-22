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Global_Chronicles
Глава CDPR: Полностью сгенерированные ИИ игры появятся в ближайшем будущем
Согенеральный директор CD Projekt Red Михал Новаковски заявил, что игры, полностью созданные искусственным интеллектом, появятся скорее, чем многие ожидают.
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Вопрос об использовании генеративного ИИ в игровой индустрии вызывает много споров. Технология помогает ускорять отдельные этапы разработки, но заменять людей полностью она не может. Однако, по словам главы CDPR, некоторые студии уже готовы выпустить полностью сгенерированные проекты. Изображение - ChatGPT

Михал Новаковски рассказал в интервью информационному бюллетеню Edge's Knowledge Newsletter, что общался с владельцами студий, работающих в этой области. Один из них сообщил, что может создавать по 40 прототипов за неделю. Разработчики уверяют, что способны выпустить полноценную игру за аналогичный срок и планируют релиз в ближайшее время.

Глава CDPR признает, что конечный продукт может оказаться вполне играбельным. Однако он сомневается, что такой подход станет будущим индустрии. Ручная разработка занимает годы, но именно она создает то качество, которое искусственному интеллекту пока не подвластно.

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Проблема в том, что аудитория относится к генеративному ИИ настороженно. Контент, созданный нейросетями, часто называют «хламом». Даже когда студии используют временные сгенерированные элементы, опытные игроки сразу замечают несоответствия. Поэтому полностью автоматизированные проекты вряд ли получат поддержку сообщества.

При этом опросы показывают: 79% разработчиков поддерживают использование ИИ в работе. Но это касается вспомогательных функциях — ускорении рутинных процессов, генерации черновиков, поиске идей. Полная замена команды людей на нейросети вызывает у профессионалов скепсис. Новаковски считает, что индустрия не должна идти по этому пути, даже если техническая возможность уже существует.

#искусственный интеллект #игры #ии #cd projekt red #разработка игр #генеративный ии #михал новаковски
Источник: tech4gamers.com
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