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Global_Chronicles
Концепт‑видео раскрывает дизайн будущего складного смартфона Apple
YouTube‑канал Front Page Tech опубликовал концептуальный ролик, в котором показали предполагаемый складной iPhone Ultra. В видео разобрали дизайн устройства, варианты цветов и часть ожидаемых характеристик.
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Слухи о складном iPhone ходят уже несколько лет. Ранее в сети появлялись рендеры на основе CAD-моделей и макеты устройств. На этот раз YouTube-блогер Джон Проссер из Front Page Tech выпустил видео, где демонстрирует предполагаемый iPhone Ultra. Ролик позволяет рассмотреть устройство с разных сторон.

Скриншот видео FPT

На видео показаны два варианта цветового исполнения — белый и черный. По данным Проссера, именно эти цвета Apple планирует предложить на старте продаж. Сзади расположена двойная камера в блоке, стилизованном под iPhone Air, рядом со светодиодной вспышкой.

Скриншот видео FPT

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Ожидается, что складной iPhone получит более широкое соотношение сторон по сравнению с большинством складных Android-смартфонов. Гибкий дисплей будет иметь едва заметную складку — этого удалось добиться за счет сложной конструкции шарнира.

Скриншот видео FPT

В разложенном состоянии толщина устройства составит всего 4,5 миллиметра. Для сравнения: iPhone Air имеет толщину 5,6 миллиметра. Среди других предполагаемых характеристик — модем Apple C2, чип A20 Pro и 12 гигабайт оперативной памяти. Отдельную кнопку управления камерой выделили на боковой грани, что подчёркивает ориентацию устройства на съемку.

#apple #складной смартфон #iphone fold #концепт #iphone air #iphone ultra #a20 pro #модем c2
Источник: youtube.com
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