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Global_Chronicles
Seiko выпустила две лимитированные модели 5 Sports к 40-летию скейт-бренда FTC
Seiko совместно со скейт-брендом FTC выпустила две лимитированные модели часов 5 Sports SKX.
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Скейт-бренд FTC из Сан-Франциско отмечает свой 40-летний юбилей. В честь этого события компания Seiko подготовила две специальные модели часов. Они выходят в рамках линейки 5 Sports и будут доступны ограниченным тиражом. Фото: Seiko

Новинки получили обозначения HDB011J8 и HDB012J8. Первая модель имеет черный циферблат и двухцветный корпус из нержавеющей стали с серебристыми и золотистыми элементами. Вторая отличается циферблатом цвета «выжженный оранжевый» и полностью золотистым корпусом с браслетом.

Фото: Seiko

Обе модели базируются на платформе SKX. Их диаметр составляет 42,5 мм, толщина — 13,4 мм. Внутри установлен автоматический калибр 4R36 с ручным заводом. Его запас хода достигает 41 часа, количество камней — 24. Стекло Hardlex, люминесцентное покрытие LumiBrite на стрелках и индексах, однонаправленный безель и водонепроницаемость до 10 бар дополняют оснащение. Задняя крышка прозрачная, на винтах, с гравировкой бренда FTC.

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Фото: Seiko

Тираж строго ограничен. Модели HDB011J8 выпустят 860 экземпляров по всему миру, из которых 310 предназначены для Японии. Модели HDB012J8 — 663 экземпляра, из них 113 для Японии. Продажи пройдут только в Японии и США.

Фото: Seiko
Фото: Seiko

FTC основал Кент Уехара в 1986 году. Он начинал с продажи скейтбордистского снаряжения в задней части отцовского магазина на Буш-стрит. С тех пор бренд, название которого расшифровывается как «For The City», стал известным в скейтбординге. Цены на новые часы пока не объявлены, подробности появятся ближе к июлю.

#часы #ftc #лимитированная серия #seiko #5 sports skx #hdb011j8 #hdb012j8
Источник: notebookcheck.net
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