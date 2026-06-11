Audio-Technica анонсировала проводные накладные наушники ATH-WP900SE ограниченной серии. Модель получила деревянные чашки с отделкой, вдохновленной классическими электрогитарами.

В новой специальной версии ATH-WP900 компания Audio-Technica сделала акцент не только на звучании, но и на внешнем исполнении. Для этого производитель обратился к эстетике музыкальных инструментов, хорошо знакомой любителям электрогитар.

Источник изображения: Audio-Technica

Audio-Technica представила проводные накладные наушники ATH-WP900SE. Новинка стала лимитированной версией модели ATH-WP900 и получила оформление, которое отсылает к классическим электрогитарам. Главная особенность наушников — деревянные чашки с трехцветным лаковым покрытием в стиле Sunburst. Такой дизайн компания разработала как дань традиционному оформлению гитар прошлых лет. За воспроизведение звука отвечают новые 53-миллиметровые драйверы и доработанная звуковая катушка. По данным производителя, эта связка рассчитана на воспроизведение аудио высокого разрешения во всем частотном диапазоне.

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Источник изображения: Audio-Technica

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Каждую пару наушников Audio-Technica изготовила совместно с японским производителем гитар Fujigen. В комплект вошли два съемных кабеля с разъемами 4,4 мм и 3,5 мм, фирменная салфетка для ухода и рукописная карточка с серийным номером. Продажи ATH-WP900SE должны начаться уже сегодня по цене 699 € (эквивалентно ≈ 58 070 ₽).