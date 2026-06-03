Компания Honor впервые показала Robot Phone на выставке MWC 2026. Тогда деталей об этой новинке было мало. Теперь разработчики объяснили, как именно необычная конструкция с выдвижной камерой поможет снимать видео без профессиональных навыков.
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Инженеры Honor спроектировали Robot Phone прежде всего как камеру, которая умеет звонить. Вместо обычного смартфонного модуля они установили моторизованную трехкоординатную систему стабилизации сверху устройства. Камера получила 200-мегапиксельный сенсор. Она может поворачиваться вперед или назад в зависимости от того, что снимает пользователь.
Honor сотрудничает с компанией ARRI, известной в профессиональном кино. Совместная работа принесла в смартфон продвинутые алгоритмы обработки изображения. Среди заявленных функций — ИИ-отслеживание объектов, автоматическое перемещение камеры и интеллектуальная помощь при съемке. Также в устройство встроят ИИ-инструменты для монтажа видео.
Главная проблема такого форм-фактора — надежность. Подвижный механизм камеры всегда уязвимее статичного. Honor заявляет, что первое поколение Robot Phone по устойчивости к падениям сравнимо с флагманскими моделями бренда. С водостойкостью пока сложнее, и в компании видят возможности для улучшения.
Разработка Robot Phone заняла больше времени, чем ожидалось. Команда около года совершенствовала концепцию, создавала компактный двигатель, настраивала баланс подвеса и устраняла проблемы, связанные со стабильностью механизма.
Для новичков в видеосъемке телефон предложит готовые шаблоны и автоматическое отслеживание. Пользователь сможет получать плавные кадры без ручных настроек. Генеральный директор Honor Джеймс Ли (James Li) подтвердил, что компания планирует выпустить Robot Phone в третьем квартале 2026 года.