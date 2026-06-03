Honor раскрыла детали Robot Phone — смартфона с моторизованной камерой. Устройство выйдет в третьем квартале 2026 года и нацелено на упрощение сложной видеосъёмки для обычных пользователей.

Компания Honor впервые показала Robot Phone на выставке MWC 2026. Тогда деталей об этой новинке было мало. Теперь разработчики объяснили, как именно необычная конструкция с выдвижной камерой поможет снимать видео без профессиональных навыков.

Изображение: GizmoChina

Инженеры Honor спроектировали Robot Phone прежде всего как камеру, которая умеет звонить. Вместо обычного смартфонного модуля они установили моторизованную трехкоординатную систему стабилизации сверху устройства. Камера получила 200-мегапиксельный сенсор. Она может поворачиваться вперед или назад в зависимости от того, что снимает пользователь.

реклама

Honor сотрудничает с компанией ARRI, известной в профессиональном кино. Совместная работа принесла в смартфон продвинутые алгоритмы обработки изображения. Среди заявленных функций — ИИ-отслеживание объектов, автоматическое перемещение камеры и интеллектуальная помощь при съемке. Также в устройство встроят ИИ-инструменты для монтажа видео.

Главная проблема такого форм-фактора — надежность. Подвижный механизм камеры всегда уязвимее статичного. Honor заявляет, что первое поколение Robot Phone по устойчивости к падениям сравнимо с флагманскими моделями бренда. С водостойкостью пока сложнее, и в компании видят возможности для улучшения.

Разработка Robot Phone заняла больше времени, чем ожидалось. Команда около года совершенствовала концепцию, создавала компактный двигатель, настраивала баланс подвеса и устраняла проблемы, связанные со стабильностью механизма.

Для новичков в видеосъемке телефон предложит готовые шаблоны и автоматическое отслеживание. Пользователь сможет получать плавные кадры без ручных настроек. Генеральный директор Honor Джеймс Ли (James Li) подтвердил, что компания планирует выпустить Robot Phone в третьем квартале 2026 года.