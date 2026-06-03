Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Honor представила новые подробности о смартфоне Robot Phone для мобильной видеосъёмки
Honor раскрыла детали Robot Phone — смартфона с моторизованной камерой. Устройство выйдет в третьем квартале 2026 года и нацелено на упрощение сложной видеосъёмки для обычных пользователей.
реклама

Компания Honor впервые показала Robot Phone на выставке MWC 2026. Тогда деталей об этой новинке было мало. Теперь разработчики объяснили, как именно необычная конструкция с выдвижной камерой поможет снимать видео без профессиональных навыков.

Изображение: GizmoChina 

Инженеры Honor спроектировали Robot Phone прежде всего как камеру, которая умеет звонить. Вместо обычного смартфонного модуля они установили моторизованную трехкоординатную систему стабилизации сверху устройства. Камера получила 200-мегапиксельный сенсор. Она может поворачиваться вперед или назад в зависимости от того, что снимает пользователь.

реклама

Honor сотрудничает с компанией ARRI, известной в профессиональном кино. Совместная работа принесла в смартфон продвинутые алгоритмы обработки изображения. Среди заявленных функций — ИИ-отслеживание объектов, автоматическое перемещение камеры и интеллектуальная помощь при съемке. Также в устройство встроят ИИ-инструменты для монтажа видео.

Главная проблема такого форм-фактора — надежность. Подвижный механизм камеры всегда уязвимее статичного. Honor заявляет, что первое поколение Robot Phone по устойчивости к падениям сравнимо с флагманскими моделями бренда. С водостойкостью пока сложнее, и в компании видят возможности для улучшения.

Разработка Robot Phone заняла больше времени, чем ожидалось. Команда около года совершенствовала концепцию, создавала компактный двигатель, настраивала баланс подвеса и устраняла проблемы, связанные со стабильностью механизма.

Для новичков в видеосъемке телефон предложит готовые шаблоны и автоматическое отслеживание. Пользователь сможет получать плавные кадры без ручных настроек. Генеральный директор Honor Джеймс Ли (James Li) подтвердил, что компания планирует выпустить Robot Phone в третьем квартале 2026 года.

#смартфоны #смартфон #искусственный интеллект #honor #mwc 2026 #200 мп #robot phone #arri #видеосъёмка #стабилизация изображения
Источник: gizmochina.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженер из Кирова предложил схему пассажирского самолёта с необычной компоновкой
Энтузиаст сравнил GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ и GeForce RTX 5070 в требовательных играх
ASUS анонсировала в линейке ProArt ноутбуки и мини-ПК на базе платформы NVIDIA RTX Spark
AMD пришлось переделать Ryzen 7 5800X3D для возобновления производства
Ученые объяснили природу круглого объекта на дне Балтики
Asus представила ПК с возможностями расширения, который не захочется прятать под стол
ASUS представила 4,7-слотовую ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20 с OLED-дисплеем и БП на 3 кВт
Загадочную вспышку 2019 года связали с первичной черной дырой массой в три Луны
Первая партия Ту-214 в 2026 году уйдёт спецзаказчикам — поставки для Red Wings начнутся в 2027 году
Blue Origin провела самое сложное испытание лунного посадочного модуля Endurance
Видеокарта Colorful iGame BattleAx GeForce RTX 3060 DUO 12G V2 вернулась в продажу в Китае
Hardware Unboxed протестировали Radeon RX 9070 GRE и назвали карту переоценённой и невыгодной
Rolls-Royce испытала водородный реактивный двигатель на полной взлётной мощности
В России началось локализованное производство полимерных деталей экстерьера для автомобилей Belgee
Citizen выпустила три механические модели часов с открытым механизмом
В Дагестане заработала первая в регионе горная солнечная электростанция с накопителем энергии
Термосифонная система Noctua справилась с охлаждением AMD Ryzen 9 9950X3D не хуже СЖО
Noctua объявила о начале продаж фирменных жидкостных систем охлаждения NL-LC1 с 16 июня
Глава ОАК Вадим Бадеха: поставки Ту-214 уже начались
Casio готовит 17 новых часов G‑Shock: Luxe Black, ICERC Frogman и камуфляжные серии

Популярные статьи

Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GU405A)
Рассматриваю проблемы проекта Installer-SH в разделе Issues на платформе GitHub
Коротко о травле в Open Source и Linux на примере реального проекта Installer-SH
Подборка лучших фильмов с Хэлли Берри (субъективно)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter