В России с 1 июня вступит в силу новый ГОСТ на керамические санитарные изделия. Документ расширил классификацию унитазов и изменил требования к их размерам.

Российские правила для сантехнической продукции пересмотрели впервые за несколько лет. Новый стандарт описывает виды изделий подробнее и уточняет параметры, которые производители должны учитывать при выпуске продукции.

Росстандарт зарегистрировал новый ГОСТ для керамической сантехники. В него вошли требования и определения для унитазов, раковин, биде, писсуаров, душевых поддонов и других изделий. Документ начнет действовать с 1 июня.

Старый стандарт делил унитазы всего на несколько категорий. Теперь классификация стала шире. В ней учитываются способ крепления, устройство чаши, вариант смыва, тип выпуска и особенности монтажа. Отдельно выделили модели для детей и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Изменились и допустимые размеры. Высоту стандартных унитазов теперь разрешили делать в пределах от 380 до 420 миллиметров. Ранее норматив предусматривал только одно фиксированное значение. Для детских моделей установили отдельный диапазон.

В документе также указали параметры сливного патрубка и креплений сиденья. При этом производители смогут выпускать сантехнику другой формы и размеров, если изделия сохраняют совместимость с комплектующими и выполняют свои функции.