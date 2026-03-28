Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Джон и Бренда Ромеро назвали состояние игровой индустрии худшим за всю историю
Создатели Doom считают текущее состояние игровой индустрии хуже кризиса 1983 года.

Джон и Бренда Ромеро (John Romero и Brenda Romero) знают игровую индустрию лучше, чем кто-либо другой. Бренда Ромеро была разработчиком с тех пор, как она работала над многими играми Wizardry в 1980-х и 90-х годах, особенно в качестве ведущего дизайнера на Wizardry 8, в то время как ее муж Джон Ромеро был пионером шутера от первого лица и был одним из создателей Doom в id Software. Они знают, о чем говорят и помнят кризис, который тогда обрушил рынок. Сейчас, по их словам, ситуация выглядит еще мрачнее. Даже их собственная студия Romero Games оказалась на грани закрытия в прошлом году после потери финансирования от Xbox.

Изображение - ChatGPT

Бренда Ромеро отметила, что нынешний кризис затронул почти всех, с кем они знакомы. Джон привел в пример Battlefield 6 — игру, которая стала самой продаваемой в 2025 году. Несмотря на это, Electronic Arts уволила разработчиков из команд, работавших над ней. «Я не понимаю, в чем тут дело», — сказал он.

Джон и Бренда считают, что индустрия стала слишком рискованной для крупных компаний. Производство AAA-игр дорожает, и издатели предпочитают быстро сокращать штат, чтобы снизить затраты. Уволенным сотрудникам найти новую работу сейчас сложнее, чем когда-либо.

На этом фоне, по словам Джона Ромеро, Romero Games и многие другие студии переходят к работе с небольшим штатом специалистов. Джон уверен – это сейчас единственный способ выживать. И даже при этом супруги считают себя везунчиками.

#игры #epic games #игровая индустрия #кризис #battlefield 6 #увольнения #romero games #джон ромеро #бренда ромеро
Источник: wccftech.com
3
Показать комментарии (3)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter