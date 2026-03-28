Создатели Doom считают текущее состояние игровой индустрии хуже кризиса 1983 года.

Джон и Бренда Ромеро (John Romero и Brenda Romero) знают игровую индустрию лучше, чем кто-либо другой. Бренда Ромеро была разработчиком с тех пор, как она работала над многими играми Wizardry в 1980-х и 90-х годах, особенно в качестве ведущего дизайнера на Wizardry 8, в то время как ее муж Джон Ромеро был пионером шутера от первого лица и был одним из создателей Doom в id Software. Они знают, о чем говорят и помнят кризис, который тогда обрушил рынок. Сейчас, по их словам, ситуация выглядит еще мрачнее. Даже их собственная студия Romero Games оказалась на грани закрытия в прошлом году после потери финансирования от Xbox.

Бренда Ромеро отметила, что нынешний кризис затронул почти всех, с кем они знакомы. Джон привел в пример Battlefield 6 — игру, которая стала самой продаваемой в 2025 году. Несмотря на это, Electronic Arts уволила разработчиков из команд, работавших над ней. «Я не понимаю, в чем тут дело», — сказал он.

Джон и Бренда считают, что индустрия стала слишком рискованной для крупных компаний. Производство AAA-игр дорожает, и издатели предпочитают быстро сокращать штат, чтобы снизить затраты. Уволенным сотрудникам найти новую работу сейчас сложнее, чем когда-либо.

На этом фоне, по словам Джона Ромеро, Romero Games и многие другие студии переходят к работе с небольшим штатом специалистов. Джон уверен – это сейчас единственный способ выживать. И даже при этом супруги считают себя везунчиками.