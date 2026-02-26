WCCFTech сообщает, что аналитик Alinea Analytics предложил выделить Xbox в самостоятельную компанию. Он считает такой вариант наиболее логичным для долгосрочного развития бренда вне структуры Microsoft.

После ухода Фила Спенсера (Phil Spencer) и Сары Бонд (Sarah Bond) игровое подразделение Microsoft (Microsoft Corporation) возглавил Аша Шарма (Asha Sharma). На этом фоне руководитель аналитического направления Alinea Analytics Рис Эллиотт (Rhys Elliott), как отмечает WCCFTech, публично заявил: оптимальной долгосрочной моделью он видит отделение Xbox в независимую структуру.

Изображение - WCCFTech

Эллиотт описал разработку игр как бизнес, зависящий от отдельных хитов и требующий многолетних циклов производства. По его оценке, такая специфика слабо сочетается с логикой крупной технологической корпорации, где ключевые ориентиры задают направления вроде Azure и Windows.

Он допускает, что Шарма способна управлять подразделением, даже не будучи геймером. При этом аналитик подчеркивает: для устойчивого успеха Xbox необходимо стать самостоятельной компанией, а не частью общей экосистемы Microsoft.

В экосистему Xbox входят Activision и Bethesda, а также одни из самых ценных игровых франшиз в индустрии. Эллиотт считает, что отдельная структура позволит сосредоточиться на развитии игрового бизнеса без привязки к показателям других направлений Microsoft.