Официальный канал УБК МВД рассказал о способе кражи Telegram-аккаунтов через фейковый перенос чата

Официальный телеграм-канал УБК МВД России описал схему, при которой преступники получают доступ к аккаунтам под видом переноса рабочих или локальных чатов на другую платформу по причине «замедления работы» мессенджера Telegram. Повод выглядит правдоподобно: некоторые сообщества и правда меняют площадки.

В довольно крупных чатах публикуют сообщение о якобы технических проблемах и необходимости «переезда». Ссылка ведет не в новый чат, а в бот. Дальше все просто: пользователю предлагают подтвердить участие, ввести номер телефона и код из SMS.

После передачи кода злоумышленники заходят в аккаунт и начинают рассылки уже от имени пострадавшего. Часто — в том же коллективе, где все привыкли доверять друг другу.

* все фото издания Вестник Киберполиции России