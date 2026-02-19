Microsoft тестирует новую функцию в предварительных сборках Windows 11. Пользователи смогут запускать проверку скорости интернета непосредственно из настроек сети или через контекстное меню на панели задач.

Корпорация Microsoft выпустила сборки 26100.7918 и 26200.7918 для участников программы предварительной оценки. В обновлении присутствуют стандартные исправления и улучшения производительности, а также новая функция, связанная с проверкой интернет-соединения.

Изображение - TweakTown

Механизм работы прост. При нажатии правой кнопкой мыши на значок сети в области уведомлений или переходе в настройки Wi-Fi появляется пункт для проверки соединения. Операционная система автоматически запускает браузер, установленный по умолчанию, и открывает сайт с тестом скорости.

Функция окажется полезной для владельцев портативных компьютеров. При подключении к новой сети в общественном месте пользователь может быстро оценить качество соединения без необходимости искать соответствующие сервисы через поисковик.

В обновлении также улучшили скорость выхода компьютера из спящего режима, доработали настройки хранилища и ускорили сканирование файлов. Добавили возможность извлечения всех файлов при просмотре папок, не являющихся ZIP-архивами.

Еще одно нововведение касается безопасности. В систему интегрировали поддержку Sysmon (System Monitor) — инструмента для отслеживания подозрительных процессов и вредоносного ПО. По умолчанию функция отключена, но при активации позволяет фиксировать системные события в журнале Windows.