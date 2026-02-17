Издание GizmoChina со ссылкой на инсайдера Ice Universe сообщает о возможном внедрении технологии Privacy Display от Samsung в будущие MacBook. Функция позволит делать экран нечитаемым сбоку при сохранении четкости для пользователя.

Ice Universe, известный своими утечками о Samsung, рассказал о планах Apple. Компания может использовать технологию защиты экрана от корейского производителя в ноутбуках. Сроки привязаны к переходу MacBook на OLED-дисплеи.

Фото издания GizmoChina

Речь идет о функции Privacy Display на основе Flex Magic Pixel OLED. Samsung готовит ее для Galaxy S26 Ultra. Суть в управлении направлением света на уровне пикселей. Подробнее новой функции от Samsung вы можете узнать здесь .

Для ноутбуков такая технология актуальнее, чем для телефонов – большой 14- или 16-дюймовый экран в поезде или кафе виден издалека. Сейчас владельцы MacBook используют магнитные или клейкие фильтры. Они решают проблему, но снижают яркость и искажают цвета. Встроенное решение выглядело бы куда удобнее.

По слухам, первые MacBook с такой защитой появятся не раньше 2029 года. Дата привязана к переходу на OLED. Сначала Apple обновит Pro-модели, потом и остальные. Да и Samsung нужно время, чтобы адаптировать технологию под большие диагонали.