Издание Universe Today сообщает, что новые данные DESI DR2 показали расхождения в измерениях ускорения Вселенной. Вячеслав Турышев анализирует, могут ли неточности сверхновых объяснить этот эффект.

Темная энергия давно считается движущей силой ускоренного расширения Вселенной. Но свежие наблюдения DESI DR2 показывают, что скорость растет не совсем так, как ожидали. Как сообщает издание Universe Today, Вячеслав Турышев решил проверить: что если данные просто неточные, и на самом деле темная энергия не «эволюционирует»?

Расхождения заметили при сравнении карт галактик с реликтовым излучением. Одно из возможных объяснений — темная энергия меняется со временем, влияя на ускорение. Но Турышев обращает внимание на детали: если измерения яркости сверхновых неверны хотя бы на 0,02 звездной величины, расхождение полностью объясняется. Сверхновые служат космическими «метрами», и их точность критична для расчета расстояний.

Еще один источник ошибок — «звуковой горизонт» или барионные акустические колебания ранней Вселенной. Малейшие погрешности здесь тоже накапливаются. Турышев предлагает обходной путь: диагностику Алкока-Пачинского, которая использует форму Вселенной вместо конкретной точки измерений.

Если после всех проверок колебания сохранятся, Турышев предлагает модель LTIT («поздний переход и оттаивание»), где темная энергия постепенно меняется и взаимодействует с другими компонентами Вселенной. Альтернатива — «фантомное пересечение», когда энергия становится аномально мощной, что потребует новых законов физики. Между тем, первые данные космического зонда «Эвклид» и будущие наборы DESI помогут понять, какая версия ближе к реальности.