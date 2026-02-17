Сайт Конференция
Global_Chronicles
Темная энергия может раскрыть тайну ускоряющейся Вселенной
Издание Universe Today сообщает, что новые данные DESI DR2 показали расхождения в измерениях ускорения Вселенной. Вячеслав Турышев анализирует, могут ли неточности сверхновых объяснить этот эффект.

Темная энергия давно считается движущей силой ускоренного расширения Вселенной. Но свежие наблюдения DESI DR2 показывают, что скорость растет не совсем так, как ожидали. Как сообщает издание Universe Today, Вячеслав Турышев решил проверить: что если данные просто неточные, и на самом деле темная энергия не «эволюционирует»?

Изображение - ChatGPT

Расхождения заметили при сравнении карт галактик с реликтовым излучением. Одно из возможных объяснений — темная энергия меняется со временем, влияя на ускорение. Но Турышев обращает внимание на детали: если измерения яркости сверхновых неверны хотя бы на 0,02 звездной величины, расхождение полностью объясняется. Сверхновые служат космическими «метрами», и их точность критична для расчета расстояний.

Еще один источник ошибок — «звуковой горизонт» или барионные акустические колебания ранней Вселенной. Малейшие погрешности здесь тоже накапливаются. Турышев предлагает обходной путь: диагностику Алкока-Пачинского, которая использует форму Вселенной вместо конкретной точки измерений.

Если после всех проверок колебания сохранятся, Турышев предлагает модель LTIT («поздний переход и оттаивание»), где темная энергия постепенно меняется и взаимодействует с другими компонентами Вселенной. Альтернатива — «фантомное пересечение», когда энергия становится аномально мощной, что потребует новых законов физики. Между тем, первые данные космического зонда «Эвклид» и будущие наборы DESI помогут понять, какая версия ближе к реальности.

#темная энергия #desi #universe today #dr2
Источник: universetoday.com
Зонд NASA подобрался к Солнцу рекордно близко и переписал вековую загадку его короны
+
Пользователь купил RTX 5070 вдвое дешевле её реальной цены благодаря ошибке магазина
5
Ryzen 5 3600 проверили в современных ААА-играх в связке с 16 ГБ DDR4-3200 и Radeon RX 9060 XT
3
GeForce RTX 5060 оказалась в среднем на 27% быстрее GeForce RTX 5050 в актуальных играх
1
Энтузиаст заменил СО RTX 3050 на двухбашенный кулер и добился заметного повышения fps
6
МК провёл масштабное сравнение различных конфигураций DDR4 и DDR5 в играх и бенчмарках
2
Патч KB5077181 для Windows 11 решает проблемы с меню Пуск и падением fps в играх
6
Древние породы Шотландии рассказали о климате в период глобального оледенения
+
Ученые из Вены смогли визуализировать движение предмета со скоростью света
+
Бывший президент США Барак Обама заявил о существовании внеземных форм жизни
3
В слепом тесте аудиофилы не отличили звук через премиальные аудиокабели от банана и мокрой грязи
29
Астрофизики подсчитали типичную продолжительность жизни планет
4
i2HARD выяснили, как отключение E-ядер и Hyper-Threading влияет на FPS в играх
3
Покупатель Ryzen 9 9950X3D получил в упаковке старый Xeon с отрезанной частью
5
Carscoops: Зимние испытания в Норвегии раскрыли реальный запас хода электромобилей при -31°C
1
Покупатель Ryzen 9 9900X3D получил в посылке Ryzen 9 3900X в упаковке оригинала
+
Счастливчик купил матплату за $50 и получил с ней четыре SSD общей стоимостью более $1600 бесплатно
1
Первый в мире натрий-ионный фонарь с емкостью 10 000 мАч работает при -40°C и выдает 2500 люмен
+
Ютубер протестировал масштабирование DLSS в 4K начиная с разрешения 22p
+
Данные космического аппарата NASA заставили пересмотреть модели нагрева солнечной короны
+

Почему я не покупаю компактные Micro-ATX корпуса для домашних ПК, а выбираю объём побольше
15
Пять по-настоящему удививших меня игр
4
Начало разработки проекта ChimbaBenchXPL
4
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
12
Выбираем бензиновый снегоуборщик: 10 бюджетных моделей ценой от 30 до 60 тысяч рублей
+

syberroma
01:57
По настоящему меня удивила игра Operation Flashpoint, сейчас ничего подобного уже не выходит.
Пять по-настоящему удививших меня игр
linux4ever
01:44
На самом деле есть d3d9 state tracker, дающий хорошую производительность в wine, но вряд-ли про него автор знает.
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
Spanta
00:34
Кострюлю поправте,))
Пользователь купил RTX 5070 вдвое дешевле её реальной цены благодаря ошибке магазина
Сергей Герасимов
00:24
Так это старый камазовский мост один в один только дисковые тормоза дрбавили
Ростех: На КАМАЗе запустили производство мостов для грузовиков семейства К5
Сергей Герасимов
00:23
И здесь кремлеботы сидят, неожиданно
Telegram за сутки заблокировал свыше 235 тысяч каналов и групп
Waramagedon
00:13
Так ты и ничего не понял про закон Ома. Продолжай слушать провода, пока другие слушают музыку. Наводки есть только в аппаратах качество усилителей которых на уровне компьютерных колонок. Тест четко п...
В слепом тесте аудиофилы не отличили звук через премиальные аудиокабели от банана и мокрой грязи
Dentarg
00:00
Хрень, как и Bridgefy, т.к. полагается блютус с нулевым радиусом и в забитом диапазоне. Briar чуть лучше т.к. умеет в WiFi и Tor. Но у первого радиус для города всё равно никакой, а второй в случае ша...
Мессенджер BitChat получил возможность установки без доступа в интернет
swr5
23:46
Лажаешь пока здесь только ты, мы сравниваем одинаковые по длинне кабели которые могут быть разного качества, в основном - по качеству экранирования от внешних и внутренних помех, наводок, толщине жил,...
В слепом тесте аудиофилы не отличили звук через премиальные аудиокабели от банана и мокрой грязи
Андрей Тарр
23:27
Краткое описание "новости"/перевод: Чел, схватил первый попавший в руки(возможно, не сильно прямые) кабель, для модульных ATX БП, с питанием для SATA устройств и воткнул в дорогущий сейчас (ну пока ещ...
Пользователь нечаянно повредил HDD на 14 ТБ и винит в этом модульный блок питания
Евгений Величко
23:24
К сожалению Готика 3 кроме душевной графики/музыки/озвучки ни на что больше не претендует. Шедевры были первые 2 готики, особенно Ночь Ворона
Пять по-настоящему удививших меня игр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter