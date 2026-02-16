Сайт Конференция
Блоги
Global_Chronicles
Telegram за сутки заблокировал более 235 тысяч групп и каналов
В воскресенье мессенджер заблокировал 235 282 группы и канала. Это максимальный показатель с 23 января.

Telegram подвел суточные итоги модерации. Цифры оказались рекордными за последние несколько недель. В воскресенье под блокировку попало больше 235 тысяч сообществ.

Предыдущий всплеск пришелся на 23 января — тогда удалили 300 840 групп и каналов. Февральская статистика тоже внушительная: с начала месяца заблокировали 1 856 069 сообществ. Из них 7 016 администрация сочла связанными с терроризмом.

Всего с начала года Telegram закрыл 7 256 305 групп и каналов. 27 282 из них попали в ту же категорию — «связанные с терроризмом».

В компании напоминают: модерация работает с 2015 года. Система учитывает жалобы пользователей плюс использует автоматический мониторинг на основе машинного обучения. С начала 2024 года добавили инструменты с ИИ. Мессенджером пользуются больше миллиарда человек ежемесячно.

#искусственный интеллект #telegram #павел дуров #риа новости #модерация #блокировка каналов
Источник: telegram.org
Сейчас обсуждают

Waramagedon
17:09
Это финская попса среди гор метала.
Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
asdf2026
17:08
Рептилоиды, не? Крипто-алиены с Нибиру
Бывший президент США Барак Обама заявил о существовании внеземных форм жизни
asdf2026
17:07
ASUS уже не торт
Владелец Ryzen 7 9800X3D сообщил о сбое процессора при загрузке менее 10% на материнской плате ASUS
Юрий Иванов
17:06
хотелось бы конкретней " пощупать глазами " что у вас стояло на - " занимать весь верх отдельной тумбочки. " и к чему вы пришли ?
Почему я не покупаю компактные Micro-ATX корпуса для домашних ПК, а выбираю объём побольше
asdf2026
17:04
Каких вентиляторов?
WCCFTech: Новая технология охлаждения Exynos 2600 избавит смартфоны от вентиляторов
Waramagedon
17:02
Кушайте кашу с мясом и пейте молоко, будут силы поднять 5 кило.
Почему я не покупаю компактные Micro-ATX корпуса для домашних ПК, а выбираю объём побольше
asdf2026
16:58
Ученые из Китая видимо прочитали В.Н. Ларина
OpenAI запустила GPT-5.3-Codex-Spark на чипах Cerebras вместо NVIDIA
Дима
16:58
Да сейчас везде "гении" и всё " возрождается." А Сайт ? Просто некуда податься. Изредка захожу. Меня так Украинцы не гнобят, как здесь
Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
Дима
16:47
в смысле , если подсуетится автор может подсмотреть? Или где?
Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
swr5
16:42
Ну потому что разные ламы имеют разные характеристики по искажениям и шумам, и эти различия бывают довольно сильны не только у ламп разных производителей но даже у одного производителя из разных парти...
В слепом тесте аудиофилы не отличили звук через премиальные аудиокабели от банана и мокрой грязи
