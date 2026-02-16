В воскресенье мессенджер заблокировал 235 282 группы и канала. Это максимальный показатель с 23 января.

Telegram подвел суточные итоги модерации. Цифры оказались рекордными за последние несколько недель. В воскресенье под блокировку попало больше 235 тысяч сообществ.

Может быть интересно

Предыдущий всплеск пришелся на 23 января — тогда удалили 300 840 групп и каналов. Февральская статистика тоже внушительная: с начала месяца заблокировали 1 856 069 сообществ. Из них 7 016 администрация сочла связанными с терроризмом.

Всего с начала года Telegram закрыл 7 256 305 групп и каналов. 27 282 из них попали в ту же категорию — «связанные с терроризмом».

В компании напоминают: модерация работает с 2015 года. Система учитывает жалобы пользователей плюс использует автоматический мониторинг на основе машинного обучения. С начала 2024 года добавили инструменты с ИИ. Мессенджером пользуются больше миллиарда человек ежемесячно.