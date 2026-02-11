«Ведомости» сообщают, что Банк России предложил механизм урегулирования конфликта между кредитными организациями и цифровыми платформами из-за доступа к скидочным программам.

Конфликт между банками и онлайн-площадками тянется с осени 2025-го. Крупные кредитные организации обвиняли маркетплейсы в том, что те привязывают скидки к конкретным платежным инструментам и тем самым нарушают конкуренцию. В декабре в ситуацию пришлось вмешаться президенту. Теперь ЦБ предложил сторонам конкретную формулу компромисса. Ее на заседании экспертного совета Госдумы представила директор департамента стратегического развития финрынка Екатерина Лозгачева.

Суть идеи — в переходе к так называемой открытой модели. Это значит, что участвовать в программах лояльности маркетплейсов смогут любые банки, а не только те, с кем площадка заключила партнерство. Условия для всех должны быть публичными и прозрачными.

Цена товара, подчеркнула Лозгачева, не должна зависеть от способа оплаты. Покупатель видит единый ценник. Рядом с ним — иконка или всплывающее окно, где по клику открывается список банков с их индивидуальными предложениями: скидками, кэшбэком, бонусами. Регулятор даже предложил способ ранжирования — например, по алфавиту, чтобы никто не чувствовал себя обделенным.

Пока ЦБ обсуждает детали с Минэком и думским комитетом. Возможно, открытую модель обяжут внедрить только крупнейшие платформы. Не исключен и вариант «мягкого» регулирования — например, добровольный меморандум. Лозгачева резюмировала коротко: вопрос в способности договориться.

Минэкономразвития инициативу в целом поддерживает. Директор департамента цифрового развития Владимир Волошин пояснил: потребитель имеет право на достоверную и понятную цену, будь то маркетплейс, обычный ритейлер или банк.

Маркетплейсы отреагировали сдержанно-позитивно. В Ozon напомнили, что их программа «Зеленая цена» уже работает по принципу открытости — сейчас площадка сотрудничает более чем с 25 банками. В Wildberries предложение назвали сбалансированным, но попросили не превращать витрину в бесконечное меню с сотнями предложений. Пользовательский опыт, предупредили там, не должен страдать из-за обилия выбора.

В Ассоциации банков России идею тоже сочли рабочей, но с оговорками. Директор департамента банковского развития Елена Самохина указала: равный доступ — это хорошо, но технически он требует унифицированных API и бесплатного подключения для партнеров. Без этого открытая модель останется декларацией.

Эксперты, впрочем, сомневаются, что механизм заработает гладко. Профессор РАНХиГС Алексей Войлуков назвал попытку свести в одном списке более 300 банков с их разными условиями, кэшбэками и правилами. Велик риск, что покупатель просто запутается, не туда нажмет и в итоге не получит ничего.

В Союзе интернет-торговли добавляют: есть и другая сторона вопроса. Крупные банки сами не спешат открывать свои экосистемы для всех желающих, а теперь требуют прозрачности от маркетплейсов. Полного уравнивания, резюмирует глава Союза бухгалтеров Евгения Мемрук, здесь все равно не получится. У одних игроков ресурсов на щедрые скидки больше, у других — меньше.