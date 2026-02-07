BBC сообщает, что в Саудовской Аравии верблюдам выдают паспорта. Документ будет фиксировать вакцинацию, породу и право собственности.

Саудовская Аравия начала масштабный учет своих верблюдов. Как сообщает BBC, власти королевства ввели для животных обязательный «верблюжий паспорт». Этот документ должен упорядочить всю отрасль, где насчитывается около 2,2 миллиона особей.

Инициативу представил заместитель министра окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства (MEWA) Мансур Альмушаити (Mansour Al-Mushaiti). Паспорт — часть национальной программы развития животноводства и стратегии Saudi Vision 2030.

Главная практическая задача документа — учет. В нем будут фиксировать все ветеринарные прививки животного, создавая полную медицинскую карту. Это поможет контролировать распространение болезней. Кроме того, паспорт упростит подтверждение прав собственности для владельцев.

Система создаст точную базу данных, где каждого верблюда классифицируют по полу, возрасту, породе и даже окрасу. Власти рассчитывают, что это поможет в планировании ресурсов и улучшении пород через генетический анализ.

Для Саудовской Аравии верблюды — не только сельскохозяйственные животные, но и часть культуры и большого бизнеса. В королевстве регулярно проходят конкурсы красоты верблюдов, где цены на участников достигают сотен тысяч долларов. В последние годы организаторы ужесточали правила, пытаясь бороться с нечестными методами вроде косметических улучшений животных для победы. Новый паспорт, вероятно, станет еще одним инструментом для наведения порядка в этой сфере.