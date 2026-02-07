«Газета.ru» сообщает об анализе рабочей активности россиян за 2025 год.

Данные таск-трекера WEEEK показывают, как изменилось распределение рабочей нагрузки в течение недели. Как сообщает «Газета.ru», аналитики сервиса зафиксировали, что воскресенье становится все более популярным днем для решения рабочих задач, в отличие от субботы.

По данным за 2025 год, пик рабочей активности традиционно приходится на понедельник — в этот день она на 20% выше средней будничной. Однако цифры по выходным удивили. На воскресенье приходится до 15% всех действий в сервисе, и по активности этот день значительно опережает субботу.

Основатель и CEO WEEEK Инга Скерсь объясняет эту разницу поведенческими привычками. Субботу большинство воспринимает как день полного отдыха. Воскресенье же становится временем подготовки к рабочей неделе. Люди в спокойном режиме планируют дела, разбирают накопившиеся задачи или готовятся к проектам, не испытывая давления из-за срочных дедлайнов.

Скерсь отмечает, что это не всегда сигнал о переработках. Часто так работают те, у кого гибкий график: предприниматели, самозанятые или владельцы бизнеса. Однако для компаний с фиксированным графиком такая активность — повод проверить, равномерно ли распределена нагрузка по неделе.

Эксперт подчеркивает, что руководителям важно видеть реальную занятость сотрудников, а не только формальные рабочие часы. Современные системы учета задач помогают визуализировать эту нагрузку. Для самих сотрудников ключевым инструментом остается прозрачное планирование и своевременное сообщение руководителю о чрезмерной загрузке, чтобы она не уходила в личное время.