Carscoops сообщает, что внутренние трудности Porsche могут привести к отмене нового электромобиля Audi.

По данным Carscoops, финансовый и технический кризис внутри Porsche угрожает амбициозным планам другого бренда концерна Volkswagen — Audi. Новая управленческая команда Porsche пересматривает целесообразность собственных проектов, и это может оставить Audi без готовой платформы для будущего флагмана.

Новый генеральный директор Porsche Майкл Лейтерс (Michael Leiters) начал масштабный аудит. Одним из главных вопросов стало будущее электрических версий моделей 718 Cayman и Boxster. Их разработка столкнулась с задержками, взлетевшими затратами и проблемами с поставками аккумуляторов после банкротства шведской компании Northvolt.

Может быть интересно

Платформа, которую создавали для этих машин, также должна была лечь в основу нового электромобиля Audi, известного внутри как Concept C. Эту модель считали будущим дизайнерским и технологическим флагманом бренда, потенциальным наследником имени TT.

Теперь, если Porsche свернет свой проект, Audi окажется перед тяжелым выбором. Компания может либо полностью отказаться от Concept C, либо попытаться выкупить и доработать незавершенную платформу самостоятельно. Источники указывают, что это обойдется в девятизначную сумму евро.

Ждать помощи от материнской группы Volkswagen тоже не приходится. Их универсальная платформа SSP следующего поколения не будет готова до середины 2028 года, что слишком поздно для запуска Audi, запланированного на 2027-й.

В Porsche проблемы усугубляются падением продаж электромобиля Taycan в Китае и США. Audi, в свою очередь, уже публично представила концепт-кар и назвала его краеугольным камнем своей трансформации. Официально обе компании от комментариев воздерживаются, но решение должно быть принято в ближайшее время.

* все фото издания Сarscoops