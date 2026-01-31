Издание WCCFTech сообщает о новой волне ухода специалистов из Apple. Кадровый исход из Купертино, похоже, превращается в полноценный тренд — гигант не может удержать тех, кто должен создавать его будущее.

Согласно данным, которые приводит WCCFTech, ситуация с оттоком кадров в Apple приобретает системный характер. За последние недели команды, ответственные за развитие искусственного интеллекта и голосового помощника Siri, лишились сразу нескольких важных фигур, что ставит под вопрос способность компании удерживать ключевых специалистов в конкурентной гонке.

Портал WCCFTech, ссылаясь на отчет Марка Гурмана (Mark Gurman) из Bloomberg, констатирует новый виток кадровых потерь. Из Apple ушел Стюарт Боуэрс (Stuart Bowers) — высокопоставленный руководитель, который занимался развитием Siri и подчинялся непосредственно главе этого направления. Его новым работодателем стала Google DeepMind. Параллельно компанию покинули четыре крайне важных специалиста в области ИИ: Иньфэй Ян (Yinfei Yang), Хаосюань Ю (Chaoxuan Yu), Бэйлинь Ван (Bailin Wang) и Зируй Ван (Zirui Wang).

Эти события выглядят как продолжение общей тревожной тенденции. Буквально в прошлом месяце Apple лишилась Джона Джаннандреа (John Giannandrea), курировавшего все направления ИИ. Его сменил пришедший из Microsoft Амар Субраманья (Amar Subramanya). Тогда же команду покинул глава дизайна пользовательского интерфейса Алан Дай (Alan Dye), перешедший в Meta.

Конкуренты активно пользуются ситуацией. OpenAI, по данным Гурмана, только за последний месяц переманила около 40 инженеров Apple. Среди них — эксперты по промышленному дизайну и проектированию интерфейсов. Отдельные дизайнеры, вроде Абидура Чоудхури (Abidur Chowdhury), уходят в стартапы. При этом уход Боуэрса носит особый символический характер. Он будет работать над моделями Google Gemini, а технологии именно этой платформы, как ожидается, лежат в основе грядущего крупного обновления Siri. Фактически, специалист, который должен был укреплять собственный продукт Apple, теперь будет усиливать ключевого конкурента.