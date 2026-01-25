Археологи обнаружили на восточной окраине Рима целый забытый квартал возрастом около 2400 лет. Как сообщает Archaeology News, находка, сделанная при охранных раскопках, включает ритуальные бассейны, гробницы знати и святилище.
Работы под руководством Фабрицио Санти (Fabrizio Santi) начались летом 2022 года на участке площадью 2,5 акра. Команда нашла древнюю дорогу, ведущую к кладбищу, святилищу и двум монументальным бассейнам. Датировка артефакдов охватывает период с V века до н.э. по I век н.э.
Предполагаемым центром было небольшое святилище. Под ним обнаружили «вотивный клад»: терракотовые головы, фигурки женщин и быков. Эти находки, а также расположение у дороги Виа Тибуртина (Via Tiburtina), указали на связь с культом Геракла (Hercules) — популярного в Республике божества-защитника.
Один из двух больших резервуаров для воды, обнаруженных во время раскопок
Но больше всего впечатляют масштабы гидротехнических сооружений. Восточный бассейн, например, достигал 28 метров в длину и 2 метров в глубину. К нему и соседнему резервуару вели каменные пандусы. Их точное назначение остается загадкой — входных и выходных каналов не нашли, что роднит их с похожими конструкциями в древних Габиях (Gabii).
Рядом располагались две богатые камерные гробницы IV-III веков до н.э. В одной из них, помимо саркофага и урн, нашли бронзовое зеркало и изящную керамику. В другой обнаружили череп взрослого мужчины со следами хирургической трепанации. Ясно одно: здесь хоронили местную элиту, владевшую этими землями.
Руководитель раскопок Даниэла Порро (Daniela Porro) подчеркивает, что такие окраинные участки — ключ к пониманию роста Рима. Они были не глухой периферией, а активными зонами с сакральным значением. В итоге весь комплекс пришел в упадок и был окончательно заброшен ко II веку н.э.