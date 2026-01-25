Археологи вскрыли целый древний квартал на восточной окраине Рима. Archaeology News пишет, что находке около 2400 лет.

Археологи обнаружили на восточной окраине Рима целый забытый квартал возрастом около 2400 лет. Как сообщает Archaeology News, находка, сделанная при охранных раскопках, включает ритуальные бассейны, гробницы знати и святилище.

Работы под руководством Фабрицио Санти (Fabrizio Santi) начались летом 2022 года на участке площадью 2,5 акра. Команда нашла древнюю дорогу, ведущую к кладбищу, святилищу и двум монументальным бассейнам. Датировка артефакдов охватывает период с V века до н.э. по I век н.э.

Предполагаемым центром было небольшое святилище. Под ним обнаружили «вотивный клад»: терракотовые головы, фигурки женщин и быков. Эти находки, а также расположение у дороги Виа Тибуртина (Via Tiburtina), указали на связь с культом Геракла (Hercules) — популярного в Республике божества-защитника.

Один из двух больших резервуаров для воды, обнаруженных во время раскопок

Но больше всего впечатляют масштабы гидротехнических сооружений. Восточный бассейн, например, достигал 28 метров в длину и 2 метров в глубину. К нему и соседнему резервуару вели каменные пандусы. Их точное назначение остается загадкой — входных и выходных каналов не нашли, что роднит их с похожими конструкциями в древних Габиях (Gabii).

Рядом располагались две богатые камерные гробницы IV-III веков до н.э. В одной из них, помимо саркофага и урн, нашли бронзовое зеркало и изящную керамику. В другой обнаружили череп взрослого мужчины со следами хирургической трепанации. Ясно одно: здесь хоронили местную элиту, владевшую этими землями.

Руководитель раскопок Даниэла Порро (Daniela Porro) подчеркивает, что такие окраинные участки — ключ к пониманию роста Рима. Они были не глухой периферией, а активными зонами с сакральным значением. В итоге весь комплекс пришел в упадок и был окончательно заброшен ко II веку н.э.