Как сообщает портал WCCFTech, 46 американских конгрессменов-демократов направили письмо в Федеральную торговую комиссию (FTC), выразив серьезную обеспокоенность сделкой по выкупу Electronic Arts и призвали регулятора к тщательному расследованию.

Публичная компания Electronic Arts (EA) планирует стать частной в рамках сделки за $55 млрд. Согласно WCCFTech, этот процесс теперь столкнулся с политическим противодействием: группа из 46 членов Палаты представителей Конгресса США официально потребовала от антимонопольного регулятора изучить сделку.

Основная претензия конгрессменов — угроза для работников игровой индустрии США. Чтобы профинансировать сделку, EA собирается взять на себя долг в размере $20 млрд. В письме утверждается, что это создаст мощный стимул для нового владельца сокращать расходы. Скорее всего, за счёт увольнений, закрытия студий или переноса разработки за рубеж. Для отрасли, только что пережившей массовые сокращения, такой сценарий выглядит реальным.

Может быть интересно

Политики указывают и на внутренний контраст в самой EA: генеральный директор Эндрю Уилсон (Andrew Wilson) получает в 260 раз больше, чем средний сотрудник компании. По их мнению, это показывает, что интересы руководства и рядовых разработчиков уже расходятся, а с приходом новых инвесторов ситуация может ухудшиться.

Еще один пункт критики — структура собственности. Саудовский фонд PIF уже владеет активами в спортивных лигах и других игровых компаниях. Конгрессмены опасаются, что такая «перекрестная собственность» позволит фонду влиять на условия труда и уровень зарплат сразу в нескольких смежных сегментах рынка, ограничивая конкуренцию за кадры.

Ранее свои опасения — в основном о возможном влиянии на контент игр — высказывали и геймеры, и некоторые сотрудники студий EA. Но теперь к ним добавился официальный запрос от законодателей США.