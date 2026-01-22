«Коммерсантъ» сообщает, что для получения ипотеки в большинстве крупных городов требуется зарплата, превышающая 100 тысяч рублей в месяц.

По данным «Коммерсантъ», для получения ипотеки на однокомнатную квартиру в девяти из шестнадцати крупнейших российских городов требуется зарплата, начинающаяся от 100 тысяч рублей в месяц. Это следует из исследования, проведенного «РБК Недвижимость».

В список городов с таким высоким порогом входят Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону и Красноярск. В среднем по всем городам-миллионникам минимальный доход для одобрения кредита составляет 123 тысячи рублей. Для Москвы эта цифра достигает 340 тысяч.

Может быть интересно

Прогноз Минфина предполагает снижение рыночной ставки по ипотеке с нынешних 21% до 16% к концу года. В этом случае необходимый доход может снизиться примерно до 96 тысяч рублей в регионах и 270 тысяч в столице.

Однако Инна Солдатенкова, эксперт «Банки.ру», считает, что фактическая доступность кредита зависит не только от ставки, но и от цен на жилье. Их рост может нейтрализовать эффект от удешевления ипотеки. Банки вряд ли смягчат критерии отбора заемщиков из-за регуляторных ограничений, а в будущем будут учитывать только официальные доходы.

Спрос на ипотеку в Москве, по данным Росреестра, уже немного снизился. Эксперт НКР Михаил Доронкин прогнозирует постепенное оживление рынка. Часть заемщиков, потеряв право на льготные программы, может перейти на рыночную ипотеку со снижающейся ставкой.

Самыми доступными для ипотеки городами-миллионниками остаются Воронеж, Челябинск и Волгоград. Там для кредита на однушку достаточно дохода около 85 тысяч рублей. К концу года эта сумма может снизиться до 70 тысяч.