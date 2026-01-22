Как пишет PC Gamer, энтузиасты вернули к жизни забытую функцию старой консоли. YouTube-блогер Retro Game Attic с помощью самодельного программного обеспечения заказал пиццу Domino's через приставку Nintendo Wii, впервые применив такой сервис доставки еды за пределами Японии.
Оригинальный японский сервис Demae Channel, позволявший заказывать еду прямо с Wii, прекратил работу в 2017 году. Энтузиасты из проекта Wii Link создали его неофициальную версию под названием Food Channel. Именно ее и использовал YouTube-блогер.
Сейчас этот канал доступен только пользователям в США и Канаде и сотрудничает исключительно с сетью пиццерий Domino's. Оплатить заказ можно лишь при получении, что, по мнению автора материала, является плюсом для безопасности.
Процесс заказа выглядит архаично: долгая загрузка на консоли 2006 года и размытое изображение на старом ЭЛТ-мониторе. Однако в итоге курьер привозит настоящую пиццу. Ранее в канале была поддержка Deliveroo, но ее отключили.