Издание PC Gamer сообщает о необычном эксперименте YouTube-блогера Retro Game Attic. Ему удалось заказать пиццу через консоль Nintendo Wii, выпущенную в 2006 году.

Как пишет PC Gamer, энтузиасты вернули к жизни забытую функцию старой консоли. YouTube-блогер Retro Game Attic с помощью самодельного программного обеспечения заказал пиццу Domino's через приставку Nintendo Wii, впервые применив такой сервис доставки еды за пределами Японии.

Оригинальный японский сервис Demae Channel, позволявший заказывать еду прямо с Wii, прекратил работу в 2017 году. Энтузиасты из проекта Wii Link создали его неофициальную версию под названием Food Channel. Именно ее и использовал YouTube-блогер.

Может быть интересно

Сейчас этот канал доступен только пользователям в США и Канаде и сотрудничает исключительно с сетью пиццерий Domino's. Оплатить заказ можно лишь при получении, что, по мнению автора материала, является плюсом для безопасности.





Процесс заказа выглядит архаично: долгая загрузка на консоли 2006 года и размытое изображение на старом ЭЛТ-мониторе. Однако в итоге курьер привозит настоящую пиццу. Ранее в канале была поддержка Deliveroo, но ее отключили.