РИА Новости сообщает, что министр транспорта Андрей Никитин подтвердил готовность ведомства возобновить работу аэропортов, закрытых с 2022 года.

По информации РИА Новости, Министерство транспорта России прорабатывает вопрос об открытии ряда аэропортов, остановивших работу несколько лет назад. Глава ведомства Андрей Никитин заявил, что техническая готовность есть, но последнее слово остаётся за силовыми структурами.

Как РИА Новости, на вопрос о перспективах возобновления авиасообщения Никитин ответил, что его министерство уже подготовилось к такому сценарию. «Мы готовы, готовимся к этим вещам», — привел агентство слова министра. Он уточнил, что ведомство сможет действовать быстро, как только получит соответствующее разрешение от служб безопасности.

Издание отмечает, что ограничения до сих пор действуют для аэропортов в нескольких городах юга и центра страны, включая Анапу, Белгород и Ростов-на-Дону. При этом ранее аналогичные меры уже сняли для Элисты, Геленджика и Краснодара.