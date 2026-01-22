Международная группа астрономов обнаружила гигантское скопление галактик возрастом около 1 миллиарда лет после Большого взрыва. Эти галактики формировали звезды с неожиданно высокой скоростью, что может изменить представления о ранней Вселенной.

Иногда главные открытия в космологии приходят с наблюдением за тем, чего не видно. Новое исследование, опубликованное в Phys.org, показывает, что ранняя Вселенная была гораздо более активной и структурированной, чем считали ученые, — просто эту активность скрывала космическая пыль.

Группа под руководством Гилена Лагаша (Guilaine Lagache) из (Aix-Marseille University, Франция) использовала данные инструмента NIKA2 на 30-метровом телескопе IRAM в Испании. Они изучали небо на волнах 1.2 и 2 миллиметра, что позволило заглянуть за пылевую завесу. Пыль поглощает видимый свет от молодых звезд, но переизлучает его в миллиметровом диапазоне.

Анализ выявил десятки массивных пылевых галактик, свет от которых шел к Земле более 12 миллиардов лет. Некоторые из них производили звезды в тысячу раз быстрее, чем наш Млечный Путь. При этом на снимках «Хаббла» эти галактики были невидимы — полностью скрыты космической пылью.

Но самое интересное — их расположение. Оказалось, что уже через 1 миллиард лет после Большого взрыва эти галактики сгруппировались в огромную вытянутую структуру, некую космическую нить длиной в десятки миллионов световых лет. Их масса и скорость звездообразования в этой плотной структуре оказались слишком велики для существующих теоретических моделей.

При этом проект N2CLS, по словам ученых, уже близок к фундаментальному пределу наблюдений. Как утверждает Phys.org, «...основным источником неопределенности является уже не инструментальный шум, а смешение света от множества слабых, далеких галактик, плотно расположенных на небе».

По сути, эти результаты ставят под вопрос современное понимание того, как быстро галактики росли в молодой Вселенной. Если данные подтвердятся, космологам придется пересмотреть модели, объясняющие эффективность звездообразования в экстремальных условиях первых миллиардов лет космической истории.