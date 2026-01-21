Спецпосланник США Стив Уитков и Джаред Кушнер вылетают в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Встреча, которая пройдет 22 января, станет продолжением консультаций в Давосе.

Американские переговорщики собираются в Москву, сообщает РИА Новости . После серии встреч в Давосе спецпосланник Стив Уитков и бывший старший советник Джаред Кушнер получили приглашение от российского руководства и уже в четверг вечером вылетают на прямые переговоры с президентом России.

Вчера в Давосе Уитков и Кушнер провели больше двух часов с российским спецпредставителем Кириллом Дмитриевым. Это была уже пятая подобная встреча за последнее время. Обе стороны назвали переговоры конструктивными, хотя и с разными акцентами. Дмитриев заявил о растущем понимании «правильности позиции России».

Теперь диалог переходит на высший уровень. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил подготовку встречи с Путиным 22 января. Уитков в разговоре с Bloomberg отметил, что само приглашение со стороны России — уже важный сигнал.

При этом существенные разногласия никуда не делись. Москва последовательно отвергает ключевые пункты американского плана, который включает прекращение огня на нынешних линиях фронта и ввод европейских миротворцев. Российский МИД уже предупредил, что любые иностранные войска на Украине станут законной целью.

На вопрос, присоединится ли Путин к созданному Трампом Совету мира, Уитков ответил коротко: «Думаю, да». Впрочем, пока это лишь предположение на фоне давно зашедших в тупик дипломатических усилий.