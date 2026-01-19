GizmoChina сообщила о подготовке первых смартфонов с двойными 200-мегапиксельными камерами. OPPO и Vivo планируют применить такую схему в своих будущих флагманах.

Производители смартфонов давно соревнуются количеством мегапикселей у своих моделей, но до недавнего времени это касалось только основной камеры. Теперь акценты смещаются.

GizmoChina сообщает, что OPPO и Vivo готовятся открыть новую категорию флагманов с двумя 200-мегапиксельными камерами. Речь идет о моделях Find X9 Ultra и X300 Ultra. Сегодня ни один серийный смартфон не предлагает такую конфигурацию, и технология пока остается на стадии внедрения.

Схема выглядит просто. Компании планируют установить один крупный 200-Мп сенсор в роли основной камеры и второй 200-Мп модуль для телефотосъемки. Такой подход делает ставку на оптический зум и высокую детализацию без агрессивной цифровой обработки. По оценке отраслевых источников, подобная компоновка может со временем закрепиться как стандарт для топовых Android-устройств.

Инсайдер Digital Chat Station называет 2026 год «годом 200 мегапикселей». Производители сенсоров — Sony, Samsung, SmartSens, OmniVision и Galaxycore — уже готовят новые решения. Galaxycore, например, разрабатывает 1/1,4-дюймовый 200-Мп сенсор для телеобъективов, что напрямую указывает на интерес к зум-фотографии с высоким разрешением.

Утечки по OPPO Find X9 Ultra говорят о паре 200-Мп камер на задней панели и дополнительных 50-Мп модулях для сверхширокого угла и вспомогательного зума. Vivo X300 Ultra, по слухам, выберет схожий подход и сосредоточится именно на фоточасти. Основной упор здесь делают не на косметические улучшения, а на качество съемки на разных фокусных расстояниях.