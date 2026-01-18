Россия планирует создать сеть дронопортов. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.

В России готовятся к новому этапу развития беспилотной авиации. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил, что в стране скоро начнут строить специализированные площадки для дронов — дронопорты.

Глава ведомства сделал это заявление журналисту «России 24» Павлу Зарубину на полях выставки беспилотного транспорта. На вопрос о планах по созданию дронопортов Алиханов ответил коротко: «Конечно, большие и малые». Его слова передает РИА Новости.

Информация от министра совпадает с данными, которые Минпромторг представил на той же выставке. Согласно материалам, предприятие «ЦТОД» из Санкт-Петербурга уже выпускает дронопорты под названием «Орбита».

Это полностью автономные устройства. Каждая такая станция может запускать до шести дронов одновременно для поиска объектов в полуавтоматическом режиме. Управлять всей системой оператор может дистанционно, из любой точки.

Фактически, заявление Алиханова указывает не только на разработку отдельных устройств, но и на планы по формированию целой инфраструктуры для регулярного использования беспилотников.