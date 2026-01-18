Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
РИА Новости: В России могут изменить правила оформление прав на садовые участки
РИА Новости сообщает о планах властей изменить требования к земельным участкам в садоводствах.

Садоводам и дачникам стоит подготовиться к изменениям. Как стало известно РИА Новости, Росреестр планирует внести поправки в закон о садоводстве, которые упростят некоторые процедуры, но введут новые правила.

 

В этом году ведомство хочет уточнить требования к земельным участкам, которые включают в границы территории садоводства. Сейчас туда нельзя включать землю людей, не входящих в товарищество. Новые правила оставят этот запрет для вновь создаваемых территорий. А вот в уже существующие СНТ такие участки смогут включить, но только с согласия их собственников.

Главная цель поправок — упростить жизнь председателям и членам товариществ. Речь идет об оформлении прав на общее имущество. Это все, что не является личными участками: дороги, скверы, площадки, инженерные сети. По действующему закону, чтобы оформить на них общую долевую собственность, нужно провести собрание, рассчитать доли и только потом идти в Росреестр.

Новый проект меняет эту сложную процедуру. Право общей собственности предложено автоматически признавать с момента, когда это имущество поставят на кадастровый учет. Это должно избавить от бумажной волокиты.

Кроме того, поправки упростят передачу общего имущества, например, электросетей, ресурсоснабжающим компаниям. Это важно для процессов вроде социальной газификации.

Проект планируют внести в правительство уже в марте, а на рассмотрение Госдумы — в ноябре.

#закон #риа новости #росреестр #земельные участки #садоводства #снт #общее имущество
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Два обладателя видеокарт RTX 50 от PNY сообщили о сбоях из-за неправильно наклеенного стикера
8
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
8
Dimensity 9600 может заменить Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro в китайских флагманских смартфонах
2
Live Science: Космос может быть «липкой жидкостью», а не пустым пространством
+
Popular Mechanics: Физики расширили применение первого закона термодинамики
+
Модифицированная Windows 11 обеспечила в играх увеличение fps до 20% и снижение потребления ОЗУ
4
Ученые расшифровали геном ДНК вымершего шерстистого носорога возрастом свыше 14 000 лет
+
Ryzen 9 9950X3D2 с двойным кэшем 3D V-Cache протестирован на матплате для оверклокеров в Geekbench
+
Впервые представлены HD-кадры полностью изолированного от внешнего мира племени из Амазонии
3
AMD постарается удерживать стоимость видеокарт максимально низкой в условиях дефицита памяти
+
Сотни Porsche и BMW в России заглохли после удаленной блокировки
7
Intel может выпустить процессоры Bartlett Lake-S с 10 и 12 производительными ядрами для LGA-1700
+
Popular Mechanics: В США представили прототип шестерён работающих без механического зацепления
2
Червоточины Эйнштейна вместо туннелей в пространстве могут быть мостами во времени
+
Зафиксировано сразу три новых случая выхода из строя процессоров Ryzen 7 9800X3D
10
Патч KB5074109 для Windows 11 снижает fps в играх и приводит к чёрному экрану на некоторых ПК
3
DLSS 4.5 на RTX 3080 снижает fps в Cyberpunk 2077 на фоне DLSS 4 и 3
1
Конвертоплан с поворотными винтами MV-75 заменит в армии США Black Hawk уже в 2027 году
1
Итальянские истребители Eurofighter сопроводили российский десантный самолёт в Прибалтике
1
Американский фонд хочет взыскать с России царский долг на $225 млрд за счёт замороженных активов
4

Популярные статьи

«Гренландия 2: Миграция»: когда продолжение еще хуже (субъективное мнение)
15
От Италии до Скандинавии: мой путь музыкальных предпочтений (с 90-х и по наши дни)
2
Как дедушка Леший праздники сборками сверхбюджетных ПК отмечал. Часть 1: Intel
5

Сейчас обсуждают

Нассал на голову опущенному Непрану
20:19
этот обосратышь никак поверить не может что его керогаз просто керогаз.непрашка недоволен
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
20:18
Скажи кто тебе эту фотку дал ?
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Нассал на голову опущенному Непрану
20:18
хватит пиздеть я тебе реальный тест скинул на фоне откртытого браузера где тебя попускаю конча
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Толстощекая шлюха Непранов
20:17
Щекастая морда шлюхи непранова с рабочими дырками
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Нассал на голову опущенному Непрану
20:17
Лечись иди.тебя опускают два совершенно незнакомых друг другу человека .Сошлись просто во мнении что ты кусок говна
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
20:16
с поддельным тестом лошарик бомжарчик.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Толстощекая шлюха Непранов
20:16
Что хоти то и покупай только не исходи слюной прилюдно по 10 раз в день,еплан конченый. Ты уже тут славу приобрел и репутацию пистопола и хвастуна И да,как и обещал ещё щекастой морды
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
20:14
Тебе или это говорить можешь купит но у тебя её нет. и да что хочу то и покупаю тебе ли давать мне советы что мне покупать.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Никита Ильин
20:14
В биосе DRAM Current Capability [100%] This item adjusts the total power range for DRAM overclocking. Set a higher value to provide a wider total power range and extends the overclocking frequency...
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
Толстощекая шлюха Непранов
20:13
Долпоеп,в твоих летах почтенных уже о душЕ думают и что после себя оставить,что отдать миру ,а 43 летний увалень о видеокартах цхахахахвхах
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter