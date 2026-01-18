РИА Новости сообщает о планах властей изменить требования к земельным участкам в садоводствах.

Садоводам и дачникам стоит подготовиться к изменениям. Как стало известно РИА Новости, Росреестр планирует внести поправки в закон о садоводстве, которые упростят некоторые процедуры, но введут новые правила.

В этом году ведомство хочет уточнить требования к земельным участкам, которые включают в границы территории садоводства. Сейчас туда нельзя включать землю людей, не входящих в товарищество. Новые правила оставят этот запрет для вновь создаваемых территорий. А вот в уже существующие СНТ такие участки смогут включить, но только с согласия их собственников.

Главная цель поправок — упростить жизнь председателям и членам товариществ. Речь идет об оформлении прав на общее имущество. Это все, что не является личными участками: дороги, скверы, площадки, инженерные сети. По действующему закону, чтобы оформить на них общую долевую собственность, нужно провести собрание, рассчитать доли и только потом идти в Росреестр.

Новый проект меняет эту сложную процедуру. Право общей собственности предложено автоматически признавать с момента, когда это имущество поставят на кадастровый учет. Это должно избавить от бумажной волокиты.

Кроме того, поправки упростят передачу общего имущества, например, электросетей, ресурсоснабжающим компаниям. Это важно для процессов вроде социальной газификации.

Проект планируют внести в правительство уже в марте, а на рассмотрение Госдумы — в ноябре.