Global_Chronicles
Сотни Porsche и BMW в России заглохли после удаленной блокировки
В России произошла вторая волна удаленных блокировок двигателей Porsche и BMW.

Российские владельцы немецких премиальных машин оказались в нелепой ситуации. Их автомобили начали массово отказываться работать, причем причина оказалась не в механике.

 

Как сообщает Telegram-канал Mash, по всей стране снова фиксируют случаи, когда Porsche и BMW попросту глохнут. Это уже второй подобный инцидент — первый случился в декабре.

Проблема коснулась машин, выпущенных с 2013 по 2019 год. У многих двигатель отказывается запускаться, у других — останавливается во время движения. Все это приводит к дорогостоящему вызову эвакуатора и необходимости перепрограммировать электронику в сервисе.

Виновником считают штатную охранную систему. Она воспринимает внешние помехи как попытку угона и в ответ полностью блокирует мотор. Под раздачу попали сотни автомобилей — модели Porsche 911, Panamera, Cayenne и Macan, а также практически весь модельный ряд BMW тех лет.

Официальный дилер Porsche подтвердил наличие проблемы. В BMW пока публично не комментируют ситуацию.

Для владельцев это уже выливается в реальные расходы. К примеру, один владелец Porsche Macan уже заплатил 60 тысяч рублей за эвакуатор и перепрошивку.

#россия #автомобили #bmw #porsche #блокировка двигателей
