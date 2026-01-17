Кроссовер больше Chevrolet Equinox. Почти 5 метров в длину и три типа двигателей. Но главный сюрприз — базовая цена, которая заставит конкурентов нервничать. По данным Carscoops, концерн General Motors (GM) начал продажи в Китае нового кроссовера Wuling Xingguang 560.

Модель Wuling Xingguang 560 — это среднеразмерный кроссовер длиной 4,75 метра. Для сравнения: он на 9 сантиметров длиннее и имеет на 8 сантиметров больше колесную базу, чем глобальная модель Chevrolet Equinox. Дизайн включает узкую световую планку спереди, пластиковые накладки на кузове и X-образные задние фонари. Стили задней стойки кузова, как отмечает издание, напоминают Subaru Forester.

В салоне установлены цифровая приборная панель и центральный экран диагональю 12,8 дюйма. Производитель заявляет о более чем 25 местах для хранения, включая отсек под сиденьями второго ряда. При сложенных сиденьях объем багажника достигает 1945 литров.

GM предлагает три варианта силовых установок. Базовый — бензиновый турбомотор 1.5 литра мощностью 174 л.с. в паре с механической или бесступенчатой коробкой передач. Подключаемый гибрид заявляет запас хода до 1100 км по циклу WLTC. Электрическая версия оснащена батареей емкостью 60 кВт·ч, двигателем на 134 л.с. и запасом хода около 500 км.

Ключевой фактор — цена на этапе старта продаж. Базовая версия стоит 59 800 юаней. По курсу ЦБ РФ на 17 января 2026 года это 666 770 рублей. После завершения стартового предложения стоимость вырастет. Это касается всех модификаций, включая топовую электрическую, которая сейчас оценивается в 95 800 юаней (примерно 1 068 170 рублей).