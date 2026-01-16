Директор Центра продуктов телеком-технологий МТС Андрей Бийчук рассказал, как можно защитить свои личные данные в интернете

Оставляя личные данные на разных сайтах, многие пользователи беспокоятся об их безопасности. Эксперт из МТС дал простой совет, как минимизировать риски.

В интервью РИА Новости Андрей Бийчук рекомендовал пользоваться так называемыми ID-сервисами. Их принцип работы прост: человек один раз загружает в такой сервис свои данные — например, паспортные. Затем, чтобы зайти на какой-либо сайт, ему достаточно авторизоваться по номеру телефона. Сам сервис автоматически предоставит площадке необходимые сведения, но уже в зашифрованном виде.

Таким образом, информация не хранится в десятках разных мест, а остается в одном защищенном хранилище. Это, по словам эксперта, сводит вероятность взлома к минимуму и делает взаимодействие с интернетом гораздо безопаснее.

Бийчук также с юмором отметил, что если постоянно бояться кражи данных, то логичным решением будет отказаться от современных технологий вообще. Правда, для этого, согласно его ироничной рекомендации, придется уехать подальше и жить без интернета.