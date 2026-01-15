Сайт Конференция
Блоги
Global_Chronicles
РИА Новости: Мессенджер MAX не требует SIM-карту для постоянной работы
РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы сообщает, что мессенджеру MAX не нужна SIM-карта для повседневного использования.

Издание РИА Новости опубликовало сегодня разъяснения о том, как устроена работа мессенджера MAX. Ключевой вопрос — нужна ли для него постоянная SIM-карта в устройстве.

Как передает агентство со ссылкой на депутата Антона Немкина, физическая SIM-карта необходима пользователю мессенджера MAX лишь в самом начале. Она нужна только для первичной регистрации аккаунта и проверки номера телефона.

После этого привязка происходит не к номеру или конкретному устройству, а к цифровому профилю. С этого момента для работы мессенджера MAX достаточно любого доступа в интернет — через Wi-Fi или мобильную сеть другого оператора. Даже если в слот телефона или планшета не вставлена никакая сим-карта.

Такой подход, по словам Немкина, делает сервис удобнее. Пользователь может свободно менять устройства или использовать планшеты без слотов для симок. Вся логика построена на переходе от идентификации по номеру телефона к подтвержденному цифровому профилю. Именно на этой основе в мессенджере MAX и работает функция «Цифровой ID».

РИА Новости приводит и практические примеры использования этой системы. Уже сегодня с помощью мессенджера MAX можно подтвердить совершеннолетие при покупке товаров в магазине, не предъявляя бумажный паспорт. В будущем, по данным издания, такую систему начнут тестировать для заселения в отели.

В итоге, как отмечает депутат в материале РИА Новости, отказ от жесткой привязки к SIM-карте — это не просто удобство. Это база для развития цифровых услуг, где главным идентификатором становится сим-карта или номер, а защищенный профиль в приложении.

#госдума #мессенджер max #риа новости #sim-карта #антон немкин #цифровая идентификация
Источник: ria.ru
