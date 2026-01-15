Студенческая команда Корнельского университета успешно развернула в космосе первый полностью автономный световой парус.

Согласно The Cornell Daily Sun, студенты из США провели уникальный космический эксперимент. Они создали и успешно развернули с МКС первый в мире полностью автономный световой парус, который теперь свободно летает на орбите.

13 января астронавты на Международной космической станции с помощью роботизированной руки выпустили на орбиту небольшой спутник Alpha CubeSat. Чуть позже по команде с Земли он раскрыл свой главный инструмент — световой парус, и затем... отпустил его. В отличие от предыдущих экспериментов, этот парус размером с полметра и весом менее 100 граммов стал полностью самостоятельным аппаратом.

Его конструкция крайне проста. Основу составляет сверхтонкий (0,04 мм) отражающий поликарбонат. К нему прикреплены крошечные чипы ChipSat, которые выполняют роль бортового компьютера, питаясь от солнечной энергии. Принцип движения физически элементарен: фотоны солнечного света, ударяясь в блестящую поверхность, понемногу толкают ее впереёд. Никакого двигателя или топлива.

Весь проект создали в Студии проектирования космических систем Корнельского университета (Cornell University) при поддержке NASA. Студенты специально разработали механизм мгновенного раскрытия паруса на пружинной защёлке, чтобы избежать сложных и долгих процедур.

Миссия продлится недолго — всего около двух дней. За это время слабое атмосферное сопротивление на низкой орбите замедлит аппарат и утянет его вниз, где он сгорит. Но для создателей важнее был сам факт работы. «Большинство студентов никогда не получают шанса поработать с чем-то в космосе», — приводит издание слова одного из участников проекта. — «Это дало многим возможность сделать то, что в иной ситуации было бы невозможным». Пока парус летит, команда собирает телеметрию, доказывая, что даже такие простые и дешевые аппараты могут быть полезны для освоения космоса.