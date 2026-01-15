Ученые секвенировали полный геном шерстистого носорога — материал нашли в желудке 14 400‑летнего волчонка из сибирской мерзлоты.

В результате беспрецедентного научного достижения исследователи извлекли и секвенировали полный геном шерстистого носорога из непереваренного мяса, найденного в желудке 14 400-летнего волчонка, что пролило новый свет на причины вымирания этого вида.

Результаты исследования, на которые ссылается Live Science, показывают, что шерстистые носороги оставались генетически здоровыми вплоть до момента их исчезновения с лица Земли — это позволяет предположить, что их вымирание было внезапным и, скорее всего, вызвано резким изменением климата, а не постепенным упадком или охотой со стороны человека.

Открытие, которое удалось сделать ученым – не имеет аналогов в истории.

Щенок волка был обнаружен в 2011 году в вечной мерзлоте недалеко от села Тумат на северо-востоке Сибири. Когда исследователи провели вскрытие, они обнаружили в его желудке небольшой кусочек сохранившейся ткани. ДНК-анализ подтвердил, что мясо принадлежало шерстистому носорогу (Coelodonta antiquitatis) — одному из самых молодых представителей этого вида, когда-либо найденных.

«Секвенирование полного генома животного ледникового периода, найденного в желудке другого животного, никогда прежде не проводилось», — сказал Камило Чакон-Дуке (Camilo Chacón-Duque), эволюционный генетик из шведского Уппсальского университета (Uppsala University) и соавтор исследования.

Ткань оказалась удивительно хорошо сохранившейся — ученые сначала приняли желтоватую шерсть на образце за останки пещерного льва, прежде чем генетическое тестирование раскрыло ее истинное происхождение.

Исследовательская группа сравнила недавно секвенированный геном с двумя более древними образцами шерстистого носорога, датируемыми примерно 18 000 и 49 000 лет назад. Они не обнаружили никаких признаков генетического ухудшения, которое обычно наблюдается у видов, приближающихся к вымиранию, — не было ни увеличения инбридинга, ни потери генетического разнообразия, ни накопления вредных мутаций.

«Наш анализ показал удивительно стабильную генетическую картину без изменений в уровне инбридинга на протяжении десятков тысяч лет до вымирания шерстистых носорогов», — заявила Эдана Лорд (Edana Lord) из Стокгольмского университета (Stockholm University).

Эти результаты резко контрастируют с картиной, наблюдаемой у шерстистых мамонтов, которые демонстрировали явные признаки инбридинга в своих последних островных популяциях перед вымиранием около 4 000 лет назад.

Время вымирания шерстистого носорога совпадает с интерстадиалом Бёллинг-Аллерёд — периодом резкого потепления в Северном полушарии примерно между 14 700 и 12 900 годами назад, которое радикально изменило привычную для носорога среду обитания — степную тундру.

«Наши результаты показывают, что у шерстистых носорогов сохранялась жизнеспособная популяция в течение 15 000 лет после того, как первые люди прибыли в северо-восточную Сибирь, что позволяет предположить, что к вымиранию привело потепление климата, а не охота», — заявил Лове Дален (Love Dalén), профессор эволюционной геномики из Центра палеогенетики в Стокгольме (Centre for Palaeogenetics).

Хотя новый геном не разрешает всех загадок, связанных с вымиранием шерстистого носорога, ученые продемонстрировали, что можно восстановить ДНК одного животного изнутри другого.