Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
WCCFTech: Samsung достигла 50% выхода годных и переходит к продвижению SF2P
Издание WCCFTech со ссылкой на отчет ZDNet сообщает, что Samsung достигла 50% выхода годных изделий на своем 2-нм техпроцессе GAA. Одновременно компания разослала партнерам инструкции начать продвижение следующего поколения этой технологии — SF2P.

Новые данные о передовом производстве Samsung показывают прогресс, но также и стремление компании ускориться, пока ее конкуренты не ушли слишком далеко вперед.

По информации издания WCCFTech, Samsung удерживает выход годных кристаллов на уровне 50% для своего первого 2-нм техпроцесса GAA (SF2). Это заметно лучше результатов предыдущего 3-нм процесса, где показатель не смог преодолеть 30%. Именно из-за такой низкой эффективности производства многие клиенты тогда отказались от сотрудничества.

Теперь же Samsung меняет приоритеты. Компания разослала инструкции партнерам-разработчикам (DSP): продвигать нужно уже не SF2, а его следующую версию — SF2P. Фактически, Samsung намерена продавать технологию, которая еще не готова к серийному производству. При этом базовый комплект для проектирования (PDK) SF2P инженеры завершили еще в середине прошлого года.

Такой маневр явно нацелен на то, чтобы сократить отставание от лидера рынка TSMC. Вместо того чтобы ждать роста выхода годных на уже освоенном 2-нм техпроцессе, Samsung сразу концентрируется на его улучшенной версии. По планам, на SF2P должны выпускать чип Exynos 2700 и процессор Tesla AI6 — тот самый, на который компании заключили сделку на $16,5 миллиардов.

Прогресс за год действительно есть. Samsung уже получила заказы на 2-нм чипы от двух крупных китайских производителей майнингового оборудования. Но до прибыльности в этом секторе, по планам самой компании, еще далеко — цель стоит на 2027 год.

#samsung #exynos #техпроцесс #wccftech #2 нм #gaa #sf2p
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперты назвали ЗРС С-500 единственной системой ПВО способной перехватить гиперзвуковой «Орешник»
7
В Китае планируют построить гигантский стратосферный авианосец с боевой массой до 120 000 тонн
3
Рассчитанные на десятилетия службы современные солнечные панели невозможно переработать
1
Пентагон интегрирует чат-бот с ИИ Grok в военные системы
1
Popular Mechanics: Над крупнейшими китайскими городами висят пластиковые облака
2
Стартап GRU Space планирует открыть первый отель на Луне к 2032 году
+
Заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил о новой схеме мошенников с письмами от «Госуслуг»
2
Ryzen 7 5800X3D и 5700X3D протестировали в играх и сравнили результаты с современными процессорами
3
Готовится к выпуску новая часть «Приключений Петьки и Василия Ивановича»
+
В России разрабатывается стратосферный беспилотник-истребитель «Хищник»
1
Ремейк Prince of Persia The Sands of Time получил возрастной рейтинг от ESRB
+
Западное издание Military Watch высоко оценило эффективность российского истребителя Су-35
+
Eidos Montreal работает над «АААА»-игрой на базе Unreal Engine 5
1
На стройке АЭС в Англии обнаружили старинное захоронение принца вместе со своей лошадью
+
В Москве появился экспериментальный асфальт с антигололедными свойствами
+
В Китае набирает популярность приложение для информирования контактов в смартфоне о самочувствии
+
Самая дешевая GeForce RTX 5090 в Германии теперь стоит от 3000 евро
1
«АвтоВАЗ» планирует обновить устанавливаемые на Lada Vesta двигатели
1
Украина передала инвесторам из США месторождение лития Добра
5
ФАС предупредила за публичные прогнозы о росте цен на продукты до 30%
+

Популярные статьи

Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5
26
Музыкальная иностранная эстрада, популярная на излете существования СССР
12
Последний шанс Intel Arc — ИИ-дефицит расчистил рынок для «синих» видеокарт
+
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
4

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
18:29
Маня-полотер Тульский умнее ничего не может придумать ,как копировать ники.Только палится тем, что вечно о своем питарском вещает.Любитель пальцев в очко.Пхахаах
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Join Joy
18:20
Да тут честно говоря и про орешник и про Прометей они насвистели
Эксперты назвали ЗРС С-500 единственной системой ПВО способной перехватить гиперзвуковой «Орешник»
Join Joy
18:18
Главное ты пофапай но богоподобные вундервафли, которые нарушают законы физики
Эксперты назвали ЗРС С-500 единственной системой ПВО способной перехватить гиперзвуковой «Орешник»
Join Joy
18:17
Гиперзвук есть уже давно. Даже воевода, Трайдент или минитмэн летят на гиперзвуке. Но когда ракета летит на гиперзвуке - она полностью слепая и глухая, еë невозможно навести извне. Если она начнёт ман...
Эксперты назвали ЗРС С-500 единственной системой ПВО способной перехватить гиперзвуковой «Орешник»
Stabilitron_D814
17:54
На втором компе тоже CachyOS, на основном пока не хочу Федору менять, разница с виндой всё же давольно ощутима, а в некоторых играх типа первый FarCry вообще низкая производительность, даже 60 кадров ...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5
Nvidia&Intel Hater
17:39
Тебе полотер конечно дадут.Иди к Ките.он он весь горит.Как он там.Глубокая глотка)))).Он жаждет тебя.Тульского гнома))))
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Nvidia&Intel Hater
17:38
Дайте мне уже за щеку, я уже вырос из простого сования своего пальчика в жопу. Хочу попробовать новые ощущения.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Nvidia&Intel Hater
17:38
о.Снова Китя-Горло появился.Я думал он с полотером развлекается
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя
17:36
Дайте мне уже за щеку что ли.Манюня,я вся горю.Возьми меня своими скрюченными пальчиками.А то Берниганчик сегодня импотент какой-то.Сказал,что пойдет лучше с резиновой бабой вздрочнет.Фуу.Противный
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Nvidia&Intel Hater
17:27
На самом деле у меня этот поиск с детства был. Я всегда думал что со мной что то не так. Я любил красить губы и одеваться в мамину одежду. Оказалось что я просто питар.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter