Издание WCCFTech со ссылкой на отчет ZDNet сообщает, что Samsung достигла 50% выхода годных изделий на своем 2-нм техпроцессе GAA. Одновременно компания разослала партнерам инструкции начать продвижение следующего поколения этой технологии — SF2P.

Новые данные о передовом производстве Samsung показывают прогресс, но также и стремление компании ускориться, пока ее конкуренты не ушли слишком далеко вперед.

По информации издания WCCFTech, Samsung удерживает выход годных кристаллов на уровне 50% для своего первого 2-нм техпроцесса GAA (SF2). Это заметно лучше результатов предыдущего 3-нм процесса, где показатель не смог преодолеть 30%. Именно из-за такой низкой эффективности производства многие клиенты тогда отказались от сотрудничества.

Теперь же Samsung меняет приоритеты. Компания разослала инструкции партнерам-разработчикам (DSP): продвигать нужно уже не SF2, а его следующую версию — SF2P. Фактически, Samsung намерена продавать технологию, которая еще не готова к серийному производству. При этом базовый комплект для проектирования (PDK) SF2P инженеры завершили еще в середине прошлого года.

Такой маневр явно нацелен на то, чтобы сократить отставание от лидера рынка TSMC. Вместо того чтобы ждать роста выхода годных на уже освоенном 2-нм техпроцессе, Samsung сразу концентрируется на его улучшенной версии. По планам, на SF2P должны выпускать чип Exynos 2700 и процессор Tesla AI6 — тот самый, на который компании заключили сделку на $16,5 миллиардов.

Прогресс за год действительно есть. Samsung уже получила заказы на 2-нм чипы от двух крупных китайских производителей майнингового оборудования. Но до прибыльности в этом секторе, по планам самой компании, еще далеко — цель стоит на 2027 год.