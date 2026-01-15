По данным РИА Новости, депутаты от «Справедливой России» внесли предложение об увеличении зарплат школьных учителей.

Агентство РИА Новости сообщило о новой законодательной инициативе, касающейся учительских зарплат. Депутаты от фракции «Справедливая Россия» предлагают закрепить их новый уровень на федеральном уровне.

Согласно документу, который есть в распоряжении агентства, авторами идеи выступили лидер партии Сергей Миронов и депутат Яна Лантратова. Они направили обращение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Суть предложения — установить оплату труда учителей минимум в два раза выше средней по их региону.

Помимо этого, парламентарии хотят нормативно определить структуру заработка. Они предлагают сделать так, чтобы гарантированный оклад составлял не меньше 70% от всей суммы. Стимулирующие выплаты в этом случае становятся дополнительными, а не основной частью зарплаты, и их нужно начислять по прозрачным правилам.

Еще один ключевой пункт — борьба с разницей в доходах педагогов из разных субъектов. Для этого «Справедливая Россия» предлагает внедрить единую федеральную систему оплаты. Цель — убрать перекосы и задать общие для всех регионов базовые параметры.

Как заявила РИА Новости Яна Лантратова, учитель должен чувствовать уважение государства делом, а не словами. Теперь правительству, Минфину и Минпросвещения предстоит оценить финансовую сторону этого предложения и дать по нему ответ.