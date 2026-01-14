ФАС России выдала официальное предостережение в связи с публичными прогнозами о росте цен на продукты.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выпустила предостережение после того, как в СМИ появился прогноз одного из экспертов. Тот допустил, что стоимость алкоголя может увеличиться почти на треть, а цены на кофе, чай, овощи, фрукты, мясные и молочные продукты — на 10-20%.

В антимонопольной службе пояснили свою позицию. Открытые обсуждения таких конкретных цифр могут быть неверно истолкованы игроками рынка. Участники могут воспринять это как некую установку или даже как основу для негласной договоренности о совместном повышении цен, что является прямым нарушением закона.

Это предостережение носит профилактический характер. Его цель — предотвратить возможные нарушения до их возникновения. При этом ФАС дала понять, что продолжит мониторинг ситуации. Если ФАС обнаружит факты необоснованного роста цен, она готова немедленно начать проверку и применить меры.