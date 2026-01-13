Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
TechPowerUp: Wolfspeed сообщила о прорыве в производстве 300-мм пластин из карбида кремния
Американская компания Wolfspeed заявила о производственном прогрессе. Она смогла изготовить монокристаллическую 300-миллиметровую пластину из карбида кремния (SiC). Эта технология должна удешевить и увеличить выпуск мощных чипов.

Американская компания Wolfspeed отчиталась о прогрессе в производстве полупроводниковых материалов. Ее заявление касается карбида кремния (SiC) — материала, критически важного для силовой электроники. Новость опубликовало издание TechPowerUp.

Wolfspeed заявляет, что смогла изготовить монокристаллическую пластину из карбида кремния диаметром 300 мм. Раньше стандартом для SiC были пластины размером 150 или 200 мм. Больший диаметр — это больше чипов за один производственный цикл. Теоретически это ведет к снижению стоимости.

Главный технический директор Wolfspeed Элиф Балкас (Elif Balkas) назвала это результатом многолетней работы над выращиванием кристаллов. Пока речь идет о демонстрации технологии, а не о запуске массового производства готовых чипов.

Аналитик Пошун Чиу (Poshun Chiu) из Yole Group считает этот шаг важной вехой. Он заявил, что технология показывает зрелость карбида кремния как материала и дает рынку дорожную карту для роста объемов.

Wolfspeed видит несколько ключевых областей применения. Первая — инфраструктура для центров обработки данных и систем ИИ, где критична энергоэффективность. Вторая — устройства дополненной и виртуальной реальности, которым важны теплопроводность и оптические свойства материала. Наконец, это традиционная силовая электроника для промышленности и энергосетей.

Главный вопрос теперь — сроки. Компания прокладывает путь, но до массового внедрения 300-мм пластин в коммерческое производство чипов еще далеко.

#полупроводники #techpowerup #sic #wolfspeed #карбид кремния
Источник: techpowerup.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Bild: Летящий на гиперзвуке «Орешник» недосягаем для перехвата современными западными ПВО
6
Экс-глава Intel Пэт Гелсингер прокомментировал успех Panther Lake и техпроцесса 18А
2
В ETA Prime сравнили игровую производительность RX 7900 XTX в SteamOS и Windows 11
+
«Уралвагонзавод» поставил заказчику первую партию инновационных вагонов «Урал»
1
Die Welt: Передовая система ПРО «Arrow-3» Бундесвера еще не готова к перехвату ракеты «Орешника»
1
Разработанный ВАСО воздухозаборник двигателя ПД-14 позволит экономить до 500 тысяч рублей за рейс
4
Трамп поручил военным разработать детальный план военной операции захода в Гренландию
1
Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил возникшую вскоре после Большого взрыва спиральную галактику
+
На Windows-пользователей пришлось более 1,5 млн скачиваний Linux-дистрибутива Zorin OS 18
47
Инсайдеры сообщают о разработке Xiaomi смартфона с собственным процессором, ОС и генеративным ИИ
+
Археологи обнаружили древнегреческий храм возрастом 2700 лет с множеством ценных артефактов
+
Встроенная графика Core Ultra X9 388H оказалась быстрее Radeon RX 6600 в Cyberpunk 2077
+
В Германии федеральный банк в 2025 году обменял 53 млн немецких марок на €27 млн
+
Покупатели RTX 5090 за $1000 получили в посылках поясные сумки
1
Minisforum готовит материнскую плату с процессором Ryzen 9 9955HX3D и настольным чипсетом X870
+
Microsoft подтверждает отказ от активации Windows по телефону
+
Российский умелец собрал планку памяти DDR5 объёмом 32 ГБ стоимостью 17 000 руб
5
На Донбассе предприятия добычи полезных ископаемых переходят на переработку сырья
+
Моддер из России собственноручно собрал модули ОЗУ и заметно сэкономил
+
МВД России подготовило проект поправок к правилам сдачи экзаменов на получение водительских прав
+

Популярные статьи

Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
25
Топ-7 моих любимых российских комедий, которые сам смотрю и вам советую
14
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
21
«Анаконда», «Черный телефон 2»: краткий обзор новых фильмов
2
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
18
«Batman: Arkham City» – субъективный взгляд на игру из конца 2025 года
+
16 процессоров для игровых ПК, которые стали невыгодной покупкой в 2026 году
8
Четыре самых необычных фильма о зомби, которые наверняка удивят и понравятся фанатам жанра
4

Сейчас обсуждают

alljam
23:27
2066 - странный переходной сокет, ни рыба ни мясо. 2011-3 может и по прикольнее собрать за ту же сумму будет двухсокет с Lenovo RD450X hyperscale (увы, там разновидностей ревизий плат много и они межд...
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы
ark-bak
23:22
Нет там ничего - очередная уловка зе.
Украина передала инвесторам из США месторождение лития Добра
Дима
23:17
А почему "бы". Мы и нажираемся и смываемся. Вот кое-где на спиртное начали катить. Это мы уже проходили Если б Сталин нами правил А не Западные Дяди Мы б давно жили как боги А не нищие собаки. ...
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
alljam
23:17
Выкинул 6850k давно. Даже 2690v3 в те времена был интереснее и был дешевый. Сейчас же топовые 2696(99) v3/v4 стоят ничего и намного лучше.
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы
Дима
23:06
откуда цифра? И что значит "по факту". Это с новыми или с "таджиками" или где? как лихо вы все цифры кидаете. Красавцы! я нашел 140 в википедии, а у вас 146-160 как. хоть бы сослались на кого для при...
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
Кантемир Агузаров
22:48
Любитель мыла
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Dimon527
22:35
Сами запаяли, отбирали по чипам) Из сокета просто ноги вытащили.
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
Potato
22:32
Мне плевать на тебя, мне плевать на вопли умственно неполноценных
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Кантемир Агузаров
22:26
Ну хоть кто-то сказал, меня вот эти ценители мыла, просто удивляют. Технология длсс задумывалась, как затычка для игр с трассировкой лучей, а сейчас разработчики внезапно разучилис, как сглаживание но...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Walter Sullivan
22:24
Dlss уже лучше натива
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter