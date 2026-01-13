PCWorld рассказал о моддере из России, который вручную распаял микросхемы с модулей DDR4 от ноутбука и пересадил их на пустые платы под DDR5

Цены на оперативную память продолжают раздражать покупателей, и часть энтузиастов перестала ждать чудес от магазинов. Один из таких моддеров в России решил не просто «подождать скидок», а собрать себе полноценные планки DDR5 почти с нуля.

История выглядит так: он купил недорогие модули памяти DDR4 формата SO-DIMM. Это те самые компактные планки, которые обычно ставят в ноутбуки. С этих модулей он аккуратно и кропотливо извлек чипы памяти. Дальше началась сложная часть работы. Моддер пересадил эти микросхемы на две пустые платы под DDR5 для настольных ПК, по сути собрав свои собственные DIMM‑модули. После пайки он залил кастомную прошивку, чтобы система правильно распознавала собранные планки. В итоге конфигурация заработала, и эксперименты не ограничились одной попыткой.

По его расчетам, одна собранная таким образом планка DDR5 объемом 32 ГБ обошлась чуть дороже 17 тысяч рублей. В материале издания PCWorld со ссылкой на VideoCardz отмечается, что это около трети от нынешней розничной цены на такую память в России.

PCWorld указывает, что под ником V-on’eklich этот же энтузиаст предлагает различные компоненты для тестирования ОЗУ, включая свежие решения для DDR5. То есть речь не о случайном эксперименте «на коленке», а о человеке, который давно возится с памятью и железом.

В PCWorld отмечают, что подобные примеры уже не единичны. На фоне высоких цен многие ищут обходные пути: растет интерес к переходникам, которые позволяют ставить модули памяти для ноутбуков в настольные ПК. Чаще всего такие решения затрагивают старые и более медленные модули DDR4, но для некоторых пользователей это рабочий вариант, когда бюджет ограничен.

Параллельно появляется спрос на новое железо, которое умеет работать со старыми и более доступными комплектующими. В статье отмечают, что пользователи обращают внимание на платы под сокет AMD AM4 с поддержкой DDR4, потому что к ним проще найти недорогие модули и процессоры. В итоге получается следующее: производители продвигают новые стандарты, а часть продвинутых пользователей ПК достают паяльник и выжимает максимум из того, что есть в продаже по приемлемым ценам.