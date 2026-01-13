Сайт Конференция
Global_Chronicles
WCCFTech: Цена ОЗУ стандарта DDR5 в Корее приближается к $600 долларам за комплект на 32 ГБ
Эксперты предупреждают, что эта волна подорожания вскоре дойдет до других регионов

Издание WCCFTech сообщает о резком скачке цен на оперативную память в Южной Корее. Ситуация выглядит так: один модуль DDR5-5600 объемом 16 ГБ на местных площадках стоит порядка 400 000 вон, то есть 270-300 долларов. За модуль на 32 ГБ просят уже 450-500 долларов. Даже простые комплекты для геймеров с поддержкой XMP и EXPO оценивают в 500-650 долларов. И это не топовые модели с высокой частотой, а базовая комплектация.

Причина известна — ажиотажный спрос со стороны сектора искусственного интеллекта. Компании, которые занимаются упаковкой и валидацией чипов для ИИ, уже объявили о повышении цен из-за наплыва заказов. В итоге рынок потребительской памяти испытывает серьезные трудности. Китай — один из регионов, где подорожание началось в первую очередь. Мы ранее сообщали о том, что комплекты памяти DDR5 теперь стоят как квартира в Шанхае (подробнее здесь). Теперь скачок цен в Южной Корее и эта волна катится дальше.

На американском рынке пока цены держатся: 16 ГБ можно найти за 165-175 долларов, а 32 ГБ — за 300-400. Но авторы WCCFTech ожидают, что резкий рост цен дойдет и до США уже в течение месяца. В январе цены у американских розничных продавцов уже выросли на 30%. Отраслевые источники называют это лишь «постепенными шагами».

#цены #ии #ddr5 #оперативная память #озу #wccftech
Источник: wccftech.com
Сейчас обсуждают

Андрей Шакин
08:05
если перепаять на видике разьем хт90, то будет работать
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
Андрей Шакин
08:05
просто бизнес 😥. я бы переделал напрямую вывел несколько 8 пиня или хт90
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
Николай Цыренов
08:04
Хрень полная -начиная с подбора актёров..., и про сюжет нечего сказать, одни ругательные слова.
«Август» (2025): субъективное мнение о фильме
Андрей Шакин
08:04
калл это убогие уменьшенные разьемы (12 пин), у которых контакты меньше в 2 раза, по сравнению со старыми 8 пин🗿
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
Андрей Шакин
08:03
эти разьемы будут гореть перманентно, пока не вернут старые 8 пин. пускай клепают 3 таких гнезда, 4, и никаких расплавлений разьема никогда не будет. либо пускай ставят 1 или 2 ХТ90
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
Блогер
07:59
Память станет дороже на 10 тысяч в ноутбуке за 100 тысяч и память станет дороже на 10 тысяч в ноутбуке за 30 тысяч это рост цены на 10% и на 33%, вот что значит сказаться по-разному.
Известия: стоимость бюджетных ноутбуков в России в 2026 году вырастет
Сергей Александрович Яковлев
07:56
Летом 2025, на этом сайте. Память ddr5 6400 64gb, за 28k. Писали - это гавно столько не стоит. А сейчас тоже самое за 150к.
Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
mwc-lord
07:41
А че не взять статистику еще древней? Там же цифры показательней!
На Windows-пользователей пришлось более 1,5 млн скачиваний Linux-дистрибутива Zorin OS 18
Chihonya
07:41
а 8 пин где влепили, инженеры от бога)))))))))))))))
Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
КОТ
07:38
Пендосия начинает гейропейским дебилам задницу отгрызать, а они всё зубы оставшиеся на РФ скалят. Завязывали бы они с наркотой (хотя кажется уже поздно) 👹
Bloomberg: НАТО обратилось к Турции с просьбой досрочно отправить истребители F-16 в страны Балтии
