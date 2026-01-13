Эксперты предупреждают, что эта волна подорожания вскоре дойдет до других регионов

Издание WCCFTech сообщает о резком скачке цен на оперативную память в Южной Корее. Ситуация выглядит так: один модуль DDR5-5600 объемом 16 ГБ на местных площадках стоит порядка 400 000 вон, то есть 270-300 долларов. За модуль на 32 ГБ просят уже 450-500 долларов. Даже простые комплекты для геймеров с поддержкой XMP и EXPO оценивают в 500-650 долларов. И это не топовые модели с высокой частотой, а базовая комплектация.

Причина известна — ажиотажный спрос со стороны сектора искусственного интеллекта. Компании, которые занимаются упаковкой и валидацией чипов для ИИ, уже объявили о повышении цен из-за наплыва заказов. В итоге рынок потребительской памяти испытывает серьезные трудности. Китай — один из регионов, где подорожание началось в первую очередь. Мы ранее сообщали о том, что комплекты памяти DDR5 теперь стоят как квартира в Шанхае (подробнее здесь). Теперь скачок цен в Южной Корее и эта волна катится дальше.

На американском рынке пока цены держатся: 16 ГБ можно найти за 165-175 долларов, а 32 ГБ — за 300-400. Но авторы WCCFTech ожидают, что резкий рост цен дойдет и до США уже в течение месяца. В январе цены у американских розничных продавцов уже выросли на 30%. Отраслевые источники называют это лишь «постепенными шагами».