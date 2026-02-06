Компания Alphacool планирует повысить цены, Be Quiet пока держится.

Известный немецкий оверклокер, YouTube-блогер и генеральный директор компании Thermal Grizzly Роман Хартунг (Roman “der8auer” Hartung) рассказал о значительном росте цен на медь и олово, что является ещё одним фактором, влияющим на конечные цены систем охлаждения и прочих компьютерных комплектующих, сообщает VideoCardz. Также увеличились сроки поставок. Ожидается, что водоблоки для видеокарт в ценовой категории около 500 евро подорожают примерно на 10%, до 550 евро.

Источник изображений: ИИ-генерация ChatGPT

Октябрьский заказ на медные пластины толщиной 12 мм, которые обычно доставляются в течение нескольких недель, до сих пор находится в подвешенном состоянии: цена остаётся неопределённой, а сроки поставки растянулись до февраля. Другой поставщик может быстро выполнить заказ, но примерно на 40% дороже. Вместо 190 евро за пластину теперь просят около 280 евро, примерно на 47% больше. За год цены на олово для пайки в Германии выросли примерно на 60%, на алюминий и никель — примерно на 5%.

Источник изображения: der8auer, YouTube (и далее)

Немецкий производитель оборудования для систем жидкостного охлаждения, компания Alphacool, планирует повысить цены к концу февраля на 5…10%. Кроме озвученных выше причин производитель отметил возросшие затраты на производство в Китае. В Be Quiet прилагают усилия для сдерживания цен, но если возросшие затраты на сырье сохранятся или ещё больше вырастут, цены потребуется пересмотреть.

Ожидается, что рост цен на медь и олово приведёт к подорожанию всей электроники, а не только компьютерных систем охлаждения. В частности, медь используется в печатных платах, проводах, катушках индуктивности.